भक्ति और उल्लास का महासंगम; देवउठनी एकादशी पर निकली भगवान शालिग्राम की शाही बारात
भगवान शालिग्राम और माता तुलसी के विवाह के साथ हुआ मांगलिक कार्यों का शुभारंभ
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:45 PM IST
प्रयागराज: देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर संगम नगरी की सड़कें भक्ति, उल्लास और आस्था के रंग में सराबोर नजर आईं. तुलसी विवाह महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की भव्य बारात शोभा यात्रा निकाली गई.
इस दौरान चतुर्भुजी स्वरूप में विराजमान भगवान विष्णु की आकर्षक झांकी, मधुर धुन के साथ नाचती-गाती महिलाओं के उत्साह ने माहौल को ज्यादा भक्तिमय बना दिया. इस विवाह के साथ ही सनातन परंपरा में चार महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो गया.
तुलसी विवाह महोत्सव का आयोजन एक सप्ताह चलता है. इसकी शुरुआत कार्तिक माह की छठी के दिन मंगल कलश यात्रा के साथ हुई थी, जिसके बाद निरंतर भगवान विष्णु का महायज्ञ चलता रहा. यज्ञ की पूर्णाहुति और भगवान के जागरण के पश्चात भगवान शालिग्राम की यह बारात निकाली गई.
यह शोभा यात्रा मालवीय नगर और दारागंज स्थित पीली संगत (बाबा तारा राम पीली संगत आश्रम) से प्रारंभ होकर लोकनाथ, रानी मंडी, प्राचीन भारतीय भवन पुस्तकालय (भारती ईश्वरनाथ मंदिर के समीप), चौक चौराहा, सुलाकी चौराहा, राम भवन चौराहा, मुट्ठीगंज चौराहा, हटिया चौराहा और मुट्ठीगंज थाना चौराहा का भ्रमण करते हुए पुनः अपने गंतव्य स्थान पीली संगत आश्रम, मालवीय नगर में आकर संपन्न हुई.
यज्ञाचार्य संतोषानंद जी महाराज ने कहा, "प्रबोधिनी या देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागृत होते हैं. सनातन परंपरा में इस दिन के बाद से ही विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं. तुलसी विवाह की यह परंपरा अनादि काल से चली आ रही है और प्रयागराज की तुलसी विवाह महोत्सव समिति लगभग 50 वर्षों से इस दिव्य कार्य को पूरी श्रद्धा के साथ कर रही है."
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