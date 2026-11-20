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भक्ति और उल्लास का महासंगम; देवउठनी एकादशी पर निकली भगवान शालिग्राम की शाही बारात

भगवान शालिग्राम की शाही बारात ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: देवउठनी एकादशी के पावन अवसर पर संगम नगरी की सड़कें भक्ति, उल्लास और आस्था के रंग में सराबोर नजर आईं. तुलसी विवाह महोत्सव समिति के तत्वावधान में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी की भव्य बारात शोभा यात्रा निकाली गई.

भगवान शालिग्राम की शाही बारात (Video Credit; ETV Bharat) इस दौरान चतुर्भुजी स्वरूप में विराजमान भगवान विष्णु की आकर्षक झांकी, मधुर धुन के साथ नाचती-गाती महिलाओं के उत्साह ने माहौल को ज्यादा भक्तिमय बना दिया. इस विवाह के साथ ही सनातन परंपरा में चार महीनों से रुके हुए सभी मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो गया.

भगवान शालिग्राम की शाही बारात (Photo Credit; ETV Bharat) तुलसी विवाह महोत्सव का आयोजन एक सप्ताह चलता है. इसकी शुरुआत कार्तिक माह की छठी के दिन मंगल कलश यात्रा के साथ हुई थी, जिसके बाद निरंतर भगवान विष्णु का महायज्ञ चलता रहा. यज्ञ की पूर्णाहुति और भगवान के जागरण के पश्चात भगवान शालिग्राम की यह बारात निकाली गई. भगवान शालिग्राम की शाही बारात (Photo Credit; ETV Bharat)