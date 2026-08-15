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त्रिपोलिया गेट से निकली तीज माता की शाही सवारी, बालिकाओं ने किया तलवारबाजी का प्रदर्शन

तीज महोत्सव के तहत तालकटोरा झील के सामने पौण्ड्रिक उद्यान में क्राफ्ट और फूड बाजार भी सजाया गया.

The majestic procession of Teej Mata
शान से निकलती तीज माता की सवारी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 11:07 PM IST

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जयपुर: सावन की हरियाली और राजस्थान की लोक संस्कृति के रंगों से जयपुर आज तीज के उल्लास में सराबोर हो उठा. हरियाली तीज के अवसर पर ऐतिहासिक त्रिपोलिया गेट से तीज माता की शाही सवारी निकली. सदियों पुरानी इस परंपरा में इस बार आधुनिक तकनीक और भव्यता का नया रंग भी देखने को मिला. शाही सवारी में जहां राजसी लवाजमे के साथ सजे-धजे हाथी-घोड़े, ऊंट, रथ और लोक कलाकार शामिल रहे. वहीं बालिकाओं ने अपनी तलवारबाजी से हर एक को अचंभित किया. वहीं एक बच्ची ने होलाहुप का भी प्रदर्शन किया. इन दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी और देश-विदेश से आए पर्यटक इस ऐतिहासिक सवारी के साक्षी बने.

चांदी की पालकी में विराजमान हुईं तीज माता: तीज माता की शाही सवारी ऐतिहासिक सिटी पैलेस के त्रिपोलिया गेट से शुरू हुई. करीब 400 किलो वजनी चांदी की पालकी में तीज माता की प्रतिमा को विराजमान कराया गया. इसके बाद शाही लवाजमे के साथ माता की सवारी पारंपरिक मार्गों से होते हुए तालकटोरा झील की ओर रवाना हुई. सवारी में सजे-धजे हाथी, घोड़े, ऊंट, बैलगाड़ियां, रथ और पालकियां शामिल रहीं. इस दौरान राजस्थानी लोक कलाकारों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोकनृत्य की प्रस्तुतियां भी हुई. जगह-जगह लोगों ने तीज माता की सवारी का स्वागत किया.

तीज माता की सवारी पर दिखी राजस्थानी संस्कृति (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: जयपुर का तीज महोत्सव 15-16 अगस्त को: त्रिपोलिया से निकलेगी शाही सवारी, घेवर के साथ सजेगा क्राफ्ट बाजार

Adorned elephants led the procession
सजे–धजे हाथी चले सवारी के आगे (ETV Bharat Jaipur)

13 जगहों पर LIVE, आसमान से हुई पुष्पवर्षा: इस बार तीज महोत्सव में परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया. जयपुर में पहली बार शहर के 13 प्रमुख स्थानों पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गईं. इन स्क्रीन पर तीज माता की शाही सवारी का लाइव प्रसारण किया गया. इससे सवारी के मार्ग से दूर मौजूद हजारों शहरवासियों और पर्यटकों को भी शाही सवारी के दर्शन हो सके. वहीं शाही सवारी के दौरान ड्रोन के जरिए पुष्पवर्षा भी की गई. सवारी के मार्ग पर आसमान से बरसते फूलों ने समां बांधा.

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A young girl performing the Kalbelia dance
कालबेलिया नृत्य करती बालिका (ETV Bharat Jaipur)

बालिकाओं ने दिखाया तलवारबाजी का हुनर : तीज सवारी में लोक नृत्य और संगीत के साथ इस बार बालिकाओं की तलवारबाजी भी आकर्षण का केंद्र रही. वीर बालिकाओं ने हैरतअंगेज तलवारबाजी और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया. उनके प्रदर्शन ने दर्शकों में रोमांच भर दिया और राजस्थान की वीर परंपरा की झलक भी दिखाई. पर्यटन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहली बार तीज माता की सवारी में बालिकाओं की तलवारबाजी को भी शामिल किया गया है. इस सवारी में न सिर्फ शाही अंदाज और राजस्थान की लोक संस्कृति साकार हुई बल्कि बालिकाओं की तलवारबाजी ने राजस्थान के शौर्य का भी परिचय दिया.

Rajasthan's folk culture came alive
राजस्थान की लोक संस्कृति हुई साकार (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: बूंदी में हरियाली तीज की धूम, शाही अंदाज में निकली तीज माता की सवारी, जीवंत हुई राजसी परंपरा

छोटी चौपड़ पर हुई भव्य महाआरती: तीज माता की शाही सवारी जब छोटी चौपड़ पहुंची, तो यहां भव्य महाआरती का आयोजन किया गया. महाआरती में राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. इससे पहले जनानी ड्योढ़ी में पूर्व राज परिवार की ओर से तीज माता का पूजन किया गया और त्रिपोलिया गेट पर आरती की गई.

Artists showcasing their art
कला का प्रदर्शन करते कलाकार (ETV Bharat Jaipur)

पौण्ड्रिक उद्यान में सजा क्राफ्ट और फूड बाजार: तीज महोत्सव के तहत तालकटोरा झील के सामने पौण्ड्रिक उद्यान में क्राफ्ट और फूड बाजार भी सजाया गया. इस बाजार में राजस्थानी व्यंजन, मेहंदी, ज्वेलरी, लोक कला और हस्तशिल्प से जुड़े स्टॉल लगाए गए. लोक कलाकारों की प्रस्तुतियों के साथ महिलाओं के लिए विभिन्न गतिविधियां भी आयोजित की गई. ये बाजार 16 अगस्त को सुबह 11:30 बजे से रात 9:30 बजे तक भी चलेगा. वहीं दो दिवसीय तीज महोत्सव के दूसरे दिन 16 अगस्त को भी शाम 5:35 बजे तीज माता की शाही सवारी निकलेगी.

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