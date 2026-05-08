ETV Bharat / state

क्या आपने खाया मालवी पान, गर्मियों में देता है ठंडक का अहसास, शौकीनों की लगती है भीड़

मालवी पान का नाम सुनकर लोगों के मुंह में आ जाता है पानी, इंदौर की दुकान पर जुटती है भीड़, टेस्ट के साथ रखे हेल्दी.

royal malwi paan tradition
इंदौर में मालवी पान का जादू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 10:10 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: पान खिलाना अदब और आत्मीयता से भरे किसी रिश्ते की शुरुआत ही नहीं बल्कि गर्मी के दिनों में ठंडक का एहसास भी है. पान आपके शरीर को लू लगने और कई तरह की बीमारियों से बचाते हुए शरीर को शीतलता प्रदान करता है. यही वजह है कि गर्मी के दिनों में भी लोग पान के जायके का लुत्फ लेना नहीं भूलते. आज हम आपको बताने जा रहे हैं मालवी पान के बारे में. जो टेस्ट के साथ हेल्दी भी माना जाता है.

मध्य प्रदेश का मालवी पान कई पीढियां से आज भी यहां की सांस्कृतिक और शाही परंपरा से गहरा जुड़ाव रखता है. किसी जमाने में इंदौर के अलावा उज्जैन, देवास, धार और खरगोन के कुछ इलाकों में मालवी पान की खेती होती थी. जो समय के साथ अब खत्म हो गई या एक दो स्थान पर हो रही है. बताया जाता है इंदौर से मालवी पान दिल्ली की पान मंडी के माध्यम से मेरठ, कोटा, रतलाम और मुंबई भी जाता रहा है.

मालवी पान का नाम सुनकर लोगों के मुंह में आ जाता है पानी (ETV Bharat)

इंदौर में होलकर राज परिवार के लिए पान तैयार करने वाली प्रसिद्ध दुकान सरकारी तंबोली यहां आज भी मौजूद है. जहां के पान आज भी अपने स्वाद और जायके के लिए चर्चित हैं. हालांकि समय के साथ यहां पान खाने और खिलाने का तरीका भी बदल. जो मालवा अंचल की पहचान बन गया. आज भी यहां करीब 500 से ज्यादा दुकानें हैं जो मालवा के पान की परंपरा को जीवित रखे हुए हैं.

indore
इंदौर की दुकान पर जुटती है भीड़ (ETV Bharat)

इंदौर में सात पीढ़ी से पान की परंपरा
इंदौर में होलकर राजघराने को पान पेश करने वाले सरकारी तंबोली के संचालक महेश चौरसिया बताते हैं कि, ''शहर में पान खिलाने का सिलसिला 1875 से शुरू हुआ है. उस जमाने के सेठ हुकुमचंद की बहन भी दुकान पर पान खाने के लिए रुक करती थी. तब लोग सादा पान खाते थे जो आज भी इस स्वरूप में मौजूद है.''

दरअसल राजघराने में पान सप्लाई करने की इजाजत सिर्फ विश्वसनीय लोगों की ही होती थी और उनके परदादा फुर्सत राम जी को उन दिनों बच्चों तंबोली के नाम से जाना जाता था. जिन्होंने होलकर महाराज के यहां पान खिलाना शुरू किया था. इसके बाद उन्होंने दुकान खोली जिसे सरकारी तंबोली के नाम से पहचान मिली. उन्होंने बताया, ''उस जमाने में मालवी पान सबसे ज्यादा चलन में था जिसे बेटमा, छोटा, नागदा, अम्झेरा आदि से मनाया जाता था. बाद में 1965 के दरमियान बनारस, बंगाल, मद्रास, तमिलनाडु से भी पान इंदौर पहुंचने लगा इसके बाद बनारसी, मघई, कपूरी और मसाला पान के अलावा पान मसाला और गुटखा भी बिकने लगे.''

indore shops sarkari Tamboli
सरकारी तंबोली पर मिलती हैं पान की वैरायटी (ETV Bharat)

गर्मियों में पान खाना फायदेमंद
डायटीशियन डॉ. प्रीति शुक्ला ने बताया कि, ''पान के पत्ते की तासीर ठंडी और शीतलता लिए हुए होती है, इसलिए पान खाने पर यह पेट को ठंडक देने के अलावा पाचन में सुधार करते हुए शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है. पान में यदि सौंफ, गुलकंद, नारियल आदि का मिश्रण किया जाता है तो यह गर्मी में राहत देता है. इसके अलावा पान, पेट में मौजूद पाचक एंजाइम को पचाने में सहायक होते हैं. गर्मियों के दिनों में शरीर को ठंडक देने के लिए मीठा पान या फिर पान के जूस का भी सेवन कर सकते हैं. पान में दर्द निवारक गुण होते हैं जो गर्मियों में होने वाले तनाव या गर्मी के कारण सिर दर्द में राहत देते हैं. पान में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम में भी सुधार करते हैं.''

इसलिए लगाया जाता है चूना और कत्था
चूना और कत्थे को कैल्शियम के लिए जाना जाता है. पान पर जितना चूना लगता है कत्था भी उतना ही होना चाहिए. प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट तथा ट्रेनिंग के साथ कैल्शियम फास्फोरस लोह तत्व आयोडीन और पोटेशियम पाए जाते हैं. राजकुमार चौरसिया का कहना है कि 'बीड़ा उठाना या जिम्मेदारी उठाने'' की कहावत भी पान से जुड़ी हुई है. पुराने समय में किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी लेने के लिए बीड़ा उठाया जाता था, जो व्यक्ति पान का बीड़ा उठता था उसे जिम्मेदारी के साथ उस काम को पूरा करना होता था.''

TAGGED:

INDORE SHOPS SARKARI TAMBOLI
BETEL LEAF SUMMER HEALTH BENEFITS
INDORE HOLKAR DYNASTY PAAN CULTURE
INDORE FAMOUS SWEET PAAN
ROYAL MALWI PAAN TRADITION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.