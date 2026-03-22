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जैसलमेर में शाही गणगौर पूजन आस्था के साथ सम्पन्न, अकेली पूजी गई गवर माता, ये है ऐतिहासिक वजह

अनोखी और अधूरी परंपरा: पश्चिमी राजस्थान के धोरों में बसे जैसलमेर की गणगौर पूरे प्रदेश से अलग पहचान रखती है. जहां राजस्थान के अन्य हिस्सों में ईशर-गवर की संयुक्त पूजा होती है. वहीं यहां गवर माता अकेली पूजी जाती हैं. यहां की शाही सवारी बिना ईशर के निकलती है, जो इस परंपरा को विशिष्ट और ऐतिहासिक बनाती है.

जैसलमेर: पूर्व रियासत की परंपराओं को जीवंत रखते हुए रविवार को शाही गणगौर का पूजन श्रद्धा और भव्यता के साथ संपन्न हुआ. दुर्ग स्थित महारावल महल के त्रिपोलिया कक्ष में माता गवरजा का पारंपरिक श्रृंगार कर विधिवत पूजा-अर्चना की गई. इस अवसर पर पूर्व रियासत के महाराज कुमार जन्मेज्यराज सिंह, विक्रमसिंह नाचना व उनकी धर्मपत्नी मेघना सिंह सहित पूर्व राजपरिवार के सदस्य व प्रबुद्धजन महिलाओं ने सुख-समृद्धि की कामना की. पूजन और आरती के बाद माता को दशहरा चौक स्थित चामुंडा माता मंदिर के पास आमजन के दर्शनार्थ विराजित किया गया.

इतिहास में छिपी है अधूरी गणगौर की कहानी: इतिहासकार ओम भाटिया के अनुसार 17वीं सदी में जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के बीच हुए संघर्ष के दौरान यह परंपरा बनी. बताया जाता है कि 1632 ईस्वी में हुए एक हमले में गवर माता की प्रतिमा तो सुरक्षित रही, लेकिन ईशर यानी भगवान शिव की प्रतिमा बीकानेर ले जाई गई. इस घटना ने इस परंपरा को एक नया स्वरूप दे दिया. जैसलमेर राजपरिवार और समाज ने भारतीय संस्कृति के अनुरूप यह निर्णय लिया कि गवर माता के लिए नए ईशर की स्थापना नहीं होगी. इसे नारी के अटूट समर्पण, प्रेम और एकनिष्ठता का प्रतीक माना गया, जो आज भी इस परंपरा की आत्मा के रूप में जीवित है.

शाही गणगौर पूजन में भाग लेते लोग (ETV Bharat Jaisalmer)

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आज भी शाही ठाठ के साथ निकलती है सवारी: गणगौर के अवसर पर किले से गवर माता की शाही सवारी पूरे वैभव के साथ निकलती है. सजे-धजे ऊंट-घोड़े, मंगणियारों का मधुर संगीत, नगाड़ों की गूंज और लोक कलाकारों के प्रदर्शन के बीच सवारी गड़ीसर सरोवर तक पहुंचती है, जहां विधिवत पूजा कर परंपराएं निभाई जाती हैं और पारंपरिक रीति से गवर माता को जल अर्पित किया जाता है.

गणगौर पूजन में दिखा उत्साह (ETV Bharat Jaisalmer)

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चौथ के दिन निकलती है सवारी, यही है खास वजह: जहां पूरे राजस्थान में गणगौर तीज के दिन मनाई जाती है, वहीं जैसलमेर में यह शाही सवारी चौथ को निकलती है. रियासतकाल में ठिकानेदारों की भागीदारी सुनिश्चित करने और सामूहिक आयोजन को सफल बनाने के उद्देश्य से यह परंपरा शुरू की गई थी.