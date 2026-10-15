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मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा के लिए राजपरिवार ने दिया न्यौता, भक्तों का उमड़ा सैलाब लेकिन सुविधाओं पर उठे सवाल

मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा के लिए राजपरिवार ने दिया न्यौता ( Etv Bharat )

दंतेवाड़ा : बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में शारदीय नवरात्र 2026 के दौरान आस्था, श्रद्धा और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. नवरात्र की पंचमी तिथि पर वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव अपने परिवार के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे. उन्होंने अपनी आराध्य देवी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए माता रानी को पारंपरिक रूप से आमंत्रित किया.इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक माहौल ने आस्था की गहरी छाप छोड़ी.

राजपरिवार ने निभाई बरसो पुरानी परंपरा

बस्तर दशहरा की परंपराओं में मां दंतेश्वरी का विशेष स्थान है.राजपरिवार नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माता को दशहरा पर्व का निमंत्रण देता है.ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है. यही वजह है कि इस अवसर को बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता है.

