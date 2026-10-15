मां दंतेश्वरी को बस्तर दशहरा के लिए राजपरिवार ने दिया न्यौता, भक्तों का उमड़ा सैलाब लेकिन सुविधाओं पर उठे सवाल
दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा है.लेकिन इस बार मंदिर कमेटी की सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 12:25 PM IST
दंतेवाड़ा : बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के दरबार में शारदीय नवरात्र 2026 के दौरान आस्था, श्रद्धा और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है. नवरात्र की पंचमी तिथि पर वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए बस्तर राजपरिवार के सदस्य कमलचंद भंजदेव अपने परिवार के साथ मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे. उन्होंने अपनी आराध्य देवी की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और बस्तर के विश्व प्रसिद्ध दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए माता रानी को पारंपरिक रूप से आमंत्रित किया.इस दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ और धार्मिक माहौल ने आस्था की गहरी छाप छोड़ी.
राजपरिवार ने निभाई बरसो पुरानी परंपरा
बस्तर दशहरा की परंपराओं में मां दंतेश्वरी का विशेष स्थान है.राजपरिवार नवरात्रि की पंचमी तिथि पर माता को दशहरा पर्व का निमंत्रण देता है.ये प्रथा लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा का हिस्सा है. यही वजह है कि इस अवसर को बस्तर की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक मान्यताओं से जोड़कर देखा जाता है.
घुटनों के बल और लेटकर पहुंचे श्रद्धालु
नवरात्रि के अवसर पर मां दंतेश्वरी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं.कोई नंगे पैर लंबी दूरी तय कर रहा है, तो कोई घुटनों के बल चलते हुए और लेटकर माता के दरबार तक पहुंच रहा है.श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए अपनी मनोकामनाओं के साथ मंदिर पहुंच रहे हैं और मां के चरणों में अर्जी लगाकर सुख-समृद्धि तथा परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं. मान्यता है कि मां दंतेश्वरी के दरबार में सच्चे हृदय से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य पूरी करती हैं. इसी अटूट विश्वास के कारण दूर-दराज के क्षेत्रों से भक्त यहां पहुंचते हैं. कई श्रद्धालुओं के लिए यह यात्रा केवल दर्शन नहीं, बल्कि उनकी गहरी आस्था, संकल्प और वर्षों पुरानी मन्नत का प्रतीक होती है.
भक्तों ने व्यवस्थाओं पर उठाए सवाल
जहां एक ओर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है, वहीं दूसरी ओर घुटनों के बल और लेटकर आने वाले भक्तों की सुविधाओं को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं. स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि इस बार जिला प्रशासन, मंदिर समिति और संबंधित जिम्मेदार व्यवस्थाओं में उन श्रद्धालुओं की जरूरतों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया, जो कठिन रास्ते से माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं.
पहले की व्यवस्था अब नहीं
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहले आवराभाटा से मां दंतेश्वरी मंदिर तक लाल कारपेट बिछाया जाता था. इससे घुटनों के बल आने वाले भक्तों को अपेक्षाकृत आराम मिलता था और उन्हें सड़क की कठोर सतह से होने वाली परेशानी कम होती थी. लेकिन इस बार लाल कारपेट की व्यवस्था नहीं दिखने की शिकायतों ने भक्तों की सुविधा को लेकर बहस छेड़ दी है.आस्था के इस कठिन मार्ग पर चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था करना प्रशासन और मंदिर समिति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है.ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब हर वर्ष बड़ी संख्या में भक्त इस तरह माता के दरबार पहुंचते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए पहले से बेहतर इंतजाम क्यों नहीं किए गए?
दुकानों के सामने आराम करते दिखे भक्त
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए जाने वाले सहायता एवं विश्राम केंद्रों में भी इस बार कमी महसूस किए जाने की चर्चा रही. थकान से परेशान कई श्रद्धालु पार्क और दुकानों के सामने बैठकर आराम करते नजर आए. नवरात्रि जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में दूर-दराज से आने वाले बुजुर्गों, महिलाओं और घुटनों के बल चलने वाले भक्तों के लिए पर्याप्त विश्राम स्थल, पेयजल और प्राथमिक सहायता की उपलब्धता बेहद जरूरी है.
मोबाइल प्रतिबंध का स्टालों की बिक्री पर असर
मंदिर परिसर में मोबाइल फोन और कैमरे के उपयोग पर लगाए गए प्रतिबंध का असर वहां संचालित कुछ स्टालों के कारोबार पर भी पड़ने की बात सामने आई. स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, चांदी के सिक्कों की बिक्री प्रभावित रही. वहीं, स्व-सहायता समूह की महिलाओं के स्टालों पर भी अपेक्षाकृत कम बिक्री हो हुई.
सुविधा और सुरक्षा का बिक्री पर असर
नवरात्रि के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की आवाजाही और धार्मिक गतिविधियों के बीच सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. हालांकि, प्रतिबंधों के साथ-साथ मंदिर परिसर में व्यापार करने वाले छोटे दुकानदारों और स्व-सहायता समूह की महिलाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवस्था पर भी विचार किया जाना चाहिए.
आस्था के साथ सुविधाओं पर भी हो ध्यान
मां दंतेश्वरी का दरबार बस्तर की धार्मिक पहचान और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है. यहां आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु अपने साथ विश्वास, उम्मीद और मनोकामना लेकर पहुंचता है.ऐसे में जरूरी है कि नवरात्र जैसे बड़े आयोजन में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के साथ उनकी बुनियादी सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाए.
विशेषकर घुटनों के बल और लेटकर दर्शन करने आने वाले भक्तों के लिए सुगम रास्ता, विश्राम स्थल, पेयजल और सहायता केंद्र उपलब्ध कराना आवश्यक है. मां के दरबार में उमड़ती आस्था के इस सैलाब के बीच अब निगाहें प्रशासन और मंदिर समिति पर हैं कि शेष नवरात्र में श्रद्धालुओं की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं.
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