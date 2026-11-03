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हिमाचल में पहली बार पर्यटकों के सामने आई रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी, रेणुका जी में बाजीराव-मस्तानी का दीदार शुरू

मिनी चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर का दीदार ( ETV Bharat )

सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन के लिहाज से मंगलवार का दिन खास बन गया. प्रदेश में पहली बार किसी मिनी चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी पर्यटकों के सामने आ गई है. सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर में अब पर्यटक 'बाजीराव और मस्तानी' के दीदार कर सकेंगे. करीब डेढ़ महीने तक विशेषज्ञों और डॉक्टरों की निगरानी में क्वारंटाइन रहने के बाद मंगलवार को इस जोड़ी को नए एनक्लोजर में पर्यटकों के देखने के लिए छोड़ा गया.

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