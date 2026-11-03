हिमाचल में पहली बार पर्यटकों के सामने आई रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी, रेणुका जी में बाजीराव-मस्तानी का दीदार शुरू
करीब डेढ़ महीने तक क्वारंटाइन में रहे नर-मादा बाघ, 1.62 करोड़ से तैयार हुआ आधुनिक एनक्लोजर, वन्यजीव उपचार केंद्र भी शुरू.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 6:46 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन के लिहाज से मंगलवार का दिन खास बन गया. प्रदेश में पहली बार किसी मिनी चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी पर्यटकों के सामने आ गई है. सिरमौर जिले के श्री रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर में अब पर्यटक 'बाजीराव और मस्तानी' के दीदार कर सकेंगे. करीब डेढ़ महीने तक विशेषज्ञों और डॉक्टरों की निगरानी में क्वारंटाइन रहने के बाद मंगलवार को इस जोड़ी को नए एनक्लोजर में पर्यटकों के देखने के लिए छोड़ा गया.
वन्यजीव उपचार केंद्र का उद्घाटन
रेणुका जी के विधायक एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने मंगलवार को टाइगर एनक्लोजर और वन्यजीव उपचार केंद्र का उद्घाटन किया. उद्घाटन के बाद रॉयल बंगाल टाइगर की इस जोड़ी को उनके विशेष रूप से तैयार किए गए खुले एनक्लोजर में छोड़ा गया. इसके साथ ही मिनी चिड़ियाघर पहुंचने वाले पर्यटकों का लंबे समय से चला आ रहा बाघों को देखने का इंतजार भी खत्म हो गया. कार्यक्रम का आयोजन हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन्यजीव विंग, शिमला की ओर से किया गया.
1700 km का सफर तय कर पहुंचे बाघ
वाइल्ड लाइफ शिमला के डीएफओ डॉ. शाहनवाज अहमद ने बताया कि रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर में लाई गई रॉयल बंगाल टाइगर की इस जोड़ी को महाराष्ट्र के नागपुर स्थित गोरेवाड़ा चिड़ियाघर से लाया गया है. इसमें करीब 5 साल का नर टाइगर और 3 साल की मादा टाइगर शामिल है. दोनों ने नागपुर से हिमाचल तक करीब 1700 किलोमीटर का लंबा सफर तय किया था. वन्यजीव विभाग की टीम की निगरानी में इन्हें सुरक्षित तरीके से रेणुका जी पहुंचाया गया.
डेढ़ महीने निगरानी में रहे बाघ
यह जोड़ी 22 सितंबर को मिनी चिड़ियाघर पहुंची थी. यहां पहुंचने के बाद दोनों को सीधे पर्यटकों के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया, बल्कि निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत क्वारंटाइन में रखा गया. इस दौरान विशेषज्ञों और पशु चिकित्सकों की टीम ने उनके स्वास्थ्य, खानपान, व्यवहार और नए वातावरण के साथ तालमेल पर लगातार नजर रखी. करीब डेढ़ महीने की निगरानी और क्वारंटाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दोनों बाघों को पर्यटकों के दीदार के लिए खुले एनक्लोजर में रखा गया है.
इतने करोड़ में तैयार आधुनिक टाइगर एनक्लोजर
रॉयल बंगाल टाइगर की सुरक्षा और उनकी प्राकृतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए श्री रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर में आधुनिक एनक्लोजर तैयार किया गया है. इस पर करीब 1.62 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. एनक्लोजर में इनडोर शेल्टर, खुला बाहरी क्षेत्र, फीडिंग क्यूबिकल और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की गई हैं. इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य बाघों को सुरक्षित और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाना है. इनडोर शेल्टर में उनके आराम और सुरक्षा की व्यवस्था है, जबकि खुले क्षेत्र में वे घूमने-फिरने और अपने स्वाभाविक व्यवहार के अनुरूप गतिविधियां कर सकेंगे. फीडिंग क्यूबिकल के जरिए उनके भोजन की व्यवस्था भी निर्धारित तरीके से की जाएगी.
32 लाख से बना वन्यजीव उपचार केंद्र
टाइगर एनक्लोजर के साथ मिनी चिड़ियाघर में वन्यजीव उपचार केंद्र भी शुरू किया गया है. करीब 32 लाख रुपए की लागत से तैयार इस केंद्र में वन्यजीवों के स्वास्थ्य की जांच, नियमित निगरानी और आपातकालीन परिस्थितियों में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी. इस केंद्र के शुरू होने से केवल टाइगर की जोड़ी ही नहीं, बल्कि चिड़ियाघर में मौजूद अन्य वन्यजीवों की देखभाल और इलाज से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी. वन्यजीव संरक्षण के लिहाज से इसे क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सुविधा के रूप में देखा जा रहा है.
12 साल के इंतजार के बाद लौटे टाइगर
डीएफओ वाइल्ड लाइफ शिमला डॉ. शाहनवाज अहमद ने बताया कि श्री रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी का पहुंचना एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है. टाइगर को यहां लाने के लिए करीब 10 से 12 सालों से प्रयास किए जा रहे थे. इसके लिए आवश्यक विभागीय औपचारिकताओं और संबंधित प्राधिकरणों की मंजूरियों की प्रक्रिया पूरी की गई. अब बाजीराव और मस्तानी के पर्यटकों के सामने आने के साथ चिड़ियाघर में वन्यजीव आकर्षण का नया अध्याय शुरू हो गया है.
हिमाचल के पर्यटन को मिलेगा नया आकर्षण
श्री रेणुका जी क्षेत्र धार्मिक आस्था, प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता के लिए देशभर में अपनी पहचान रखता है. यहां स्थित रेणुका झील, परशुराम ताल और आसपास का प्राकृतिक परिवेश पर्यटकों को आकर्षित करता है. मिनी चिड़ियाघर भी यहां आने वाले लोगों के भ्रमण का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.
अब रॉयल बंगाल टाइगर की जोड़ी के शामिल होने से रेणुका जी के पर्यटन आकर्षण को नया विस्तार मिलने की उम्मीद है. खासकर बच्चों, परिवारों, वन्यजीव प्रेमियों और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बाजीराव और मस्तानी को देखना एक नया अनुभव होगा.
पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद
वन्यजीव विभाग को भी उम्मीद है कि इस नई सुविधा से मिनी चिड़ियाघर में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी. इस तरह श्री रेणुका जी मिनी चिड़ियाघर में मंगलवार से शुरू हुआ टाइगर दर्शन केवल एक नए वन्यजीव आकर्षण की शुरुआत नहीं है, बल्कि हिमाचल प्रदेश में वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण सुविधाओं के विस्तार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है. अब रेणुका जी की वादियों में आने वाले पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता के साथ रॉयल बंगाल टाइगर की शाही जोड़ी बाजीराव और मस्तानी को देखने का अवसर भी मिलेगा.