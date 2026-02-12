ETV Bharat / state

दुर्ग में निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, एक्सपायरी डेट के पैकेट्स खुलेआम बेचे गए

दुर्ग: जिले के ग्राम पव्वारा स्थित रॉयल एकेडमी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. कार्यक्रम में लगाए गए फूड स्टॉल्स पर एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे. मौके पर मिक्चर, कुरकुरे, बिस्किट और अन्य पैकेज्ड फूड खुलेआम बिक रहे थे.

कुछ जागरूक अभिभावकों ने जब इन उत्पादों की एक्सपायरी डेट चेक की, तो पता चला कि कई सामान महीनों पहले ही एक्सपायर हो चुके थे. बच्चे बिना जानकारी के इन्हें खरीदकर खा रहे थे, जिससे उनकी सेहत को खतरा हो सकता था. सच्चाई सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी फैल गई. स्कूल परिसर में हंगामे जैसी स्थिति बन गई. पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

प्रबंधन पर आरोप

सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्कूल संचालक अकरम और गुल शरीफ से जवाब मांगा. आरोप है कि संचालकों ने इसे निजी मामला बताते हुए किसी भी तरह की दखल से इनकार किया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया.

पुलिस ने की कार्रवाई

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक्सपायरी सामान जब्त कर लिया. स्कूल की किचन की जांच में भी एक्सपायरी मसाले मिलने की बात सामने आई. सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं.

जांच जारी, हो सकती है कार्रवाई

प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.