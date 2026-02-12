ETV Bharat / state

दुर्ग में निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में बच्चों की सेहत से खिलवाड़, एक्सपायरी डेट के पैकेट्स खुलेआम बेचे गए

स्कूल के कार्यक्रम में एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्री बेचने का मामला सामने आया है. मासूम बच्चे इन्हें बिना जानकारी के खरीदकर खा रहे थे.

Expired food at school event
स्कूल के कार्यक्रम में एक्सपायरी डेट के पैकेट्स खुलेआम बेचे गए (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 12, 2026 at 2:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुर्ग: जिले के ग्राम पव्वारा स्थित रॉयल एकेडमी स्कूल में आयोजित वार्षिक उत्सव के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है. कार्यक्रम में लगाए गए फूड स्टॉल्स पर एक्सपायरी डेट वाले खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे थे. मौके पर मिक्चर, कुरकुरे, बिस्किट और अन्य पैकेज्ड फूड खुलेआम बिक रहे थे.

स्कूल के वार्षिक उत्सव में एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्री बेचने का मामला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अभिभावकों का हंगामा

कुछ जागरूक अभिभावकों ने जब इन उत्पादों की एक्सपायरी डेट चेक की, तो पता चला कि कई सामान महीनों पहले ही एक्सपायर हो चुके थे. बच्चे बिना जानकारी के इन्हें खरीदकर खा रहे थे, जिससे उनकी सेहत को खतरा हो सकता था. सच्चाई सामने आने के बाद अभिभावकों में नाराजगी फैल गई. स्कूल परिसर में हंगामे जैसी स्थिति बन गई. पालकों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया.

Expired food at school event
दुर्ग में निजी स्कूल के वार्षिक उत्सव में बच्चों की सेहत से खिलवाड़ (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रबंधन पर आरोप

सूचना मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने स्कूल संचालक अकरम और गुल शरीफ से जवाब मांगा. आरोप है कि संचालकों ने इसे निजी मामला बताते हुए किसी भी तरह की दखल से इनकार किया, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया.

Expired food at school event
ग्राम पव्वारा स्थित रॉयल एकेडमी स्कूल में एक्सपायरी डेट के पैकेट्स (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने की कार्रवाई

मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक्सपायरी सामान जब्त कर लिया. स्कूल की किचन की जांच में भी एक्सपायरी मसाले मिलने की बात सामने आई. सभी खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं.

जांच जारी, हो सकती है कार्रवाई

प्रशासन और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं. अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है. इस घटना ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और खाद्य गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

13 सालों से अटका शिक्षा के अधिकार कानून का मुआवज़ा, प्राइवेट स्कूलों का सरकार को अल्टीमेटम, HC के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग बेपरवाह
दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद थाने पहुंचे परिजन, मां ने कहा- सिजेरियन कराने की मांग के बाद भी कराया इंतजार
दुर्ग के होटल में रेड, देह व्यापार का खुलासा, छावनी पुलिस ने 3 को पकड़ा

TAGGED:

ROYAL ACADEMY SCHOOL PAVVARA
SCHOOL ANNUAL FUNCTION CONTROVERSY
EXPIRED PACKAGED FOOD SALE
एक्सपायरी डेट
EXPIRED FOOD AT SCHOOL EVENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.