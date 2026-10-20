आजादी के 78 साल बाद रावघाट पहुंची रेल, 55 रुपए में रायपुर तक सीधी कनेक्टिविटी, बस्तर में गूंजी विकास की सीटी
आजादी के बाद पहली बार रावघाट में ट्रेन की सीटी गूंजी. सांसद भोजराज नाग ने रायपुर से लिए ट्रेन को रवाना किया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 7:24 PM IST
आजादी के 78 साल बाद रावघाट पहुंची रेल, 55 रुपए में रायपुर तक सीधी कनेक्टिविटी, बस्तर में गूंजी विकास की सीटी
कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के लिए आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया.आजादी के बाद पहली बार रेल की सीटी रावघाट में सुनाई दी.दल्लीराजहरा-रावघाट रेल लाइन परियोजना के तहत ताड़ोकी से रावघाट के बीच नवनिर्मित 17.5 किलोमीटर रेलखंड का शुभारंभ हो गया है, जिसके साथ ही रावघाट से रायपुर तक रेल सेवा का रास्ता खुल गया है.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रेल मंत्री जुड़े
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर से और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस नई रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई.वहीं रावघाट रेलवे स्टेशन पर कांकेर सांसद भोजराज नाग और अंतागढ़ विधायक विक्रमदेव उसेंडी ने रावघाट-रायपुर मेमो पैसेंजर को रवाना किया.इस ऐतिहासिक मौके पर सांसद-विधायक ने ग्रामीणों के साथ रावघाट से अंतागढ़ तक सफर भी किया. यात्रियों को निःशुल्क डेमो टिकट भी बांटे गए.
क्या बदलेगा बस्तर में?
रेल आने से अब बस्तर के दूरस्थ गांवों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुंच आसान होगी.अब तक खराब सड़क और साधनों की कमी से छात्रों को शहर जाकर पढ़ने और मरीजों को बड़े अस्पताल तक जाने में भारी परेशानी होती थी.अब कम खर्च में और कम समय में यात्रा संभव होगी.इसका सीधा फायदा किसानों और छोटे व्यापारियों को भी मिलेगा, जो अपने उत्पाद आसानी से बाजार तक पहुंचा सकेंगे.
दुर्गम पहाड़ और जंगल में रेल लाइन बिछाना बड़ी चुनौती थी, जो केंद्र सरकार के प्रयासों से पूरी हो रही है.रावघाट तक रेल पहुंचना सिर्फ एक ट्रेन का चलना नहीं है, बल्कि बस्तर के लोगों की 78 साल पुरानी उम्मीद का पूरा होना है- भोजराज नाग,सांसद
1628 करोड़ की परियोजना
दल्लीराजहरा-रावघाट रेल परियोजना कुल 95 किलोमीटर लंबी और 1628 करोड़ रुपये की लागत वाली है. फिलहाल इसका 17.5 किलोमीटर का हिस्सा शुरू हुआ है. रावघाट से रायपुर के लिए ट्रेन नंबर 68769 मेमो पैसेंजर सुबह 6:30 बजे रवाना होगी. रावघाट से रायपुर तक का सामान्य किराया महज 55 रुपये रखा गया है.
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