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आजादी के 78 साल बाद रावघाट पहुंची रेल, 55 रुपए में रायपुर तक सीधी कनेक्टिविटी, बस्तर में गूंजी विकास की सीटी

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आजादी के 78 साल बाद रावघाट पहुंची रेल, 55 रुपए में रायपुर तक सीधी कनेक्टिविटी, बस्तर में गूंजी विकास की सीटी

कांकेर: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के लिए आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया.आजादी के बाद पहली बार रेल की सीटी रावघाट में सुनाई दी.दल्लीराजहरा-रावघाट रेल लाइन परियोजना के तहत ताड़ोकी से रावघाट के बीच नवनिर्मित 17.5 किलोमीटर रेलखंड का शुभारंभ हो गया है, जिसके साथ ही रावघाट से रायपुर तक रेल सेवा का रास्ता खुल गया है.