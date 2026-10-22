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रावघाट टू रायपुर रेल: किसानों, वन उपज संग्राहकों और युवाओं में जगी नई उम्मीद, जानिए ट्रेन में बैठे लोगों ने क्या कहा

रावघाट टू रायपुर रेल: किसानों, वन उपज संग्राहकों और युवाओं में जगी नई उम्मीद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

नारायणपुर: रावघाट रेलवे स्टेशन से यात्री ट्रेन सेवा शुरू होने से अबूझमाड़ और आसपास के दूरस्थ गांवों को शहरों से जुड़ने का नया विकल्प मिला है. किसानों को बड़े बाजारों तक पहुंचने, ग्रामीणों को वन उपज की बेहतर कीमत पाने और युवाओं को शिक्षा-रोजगार के अवसर पाने में मदद मिलने की उम्मीद है. देखिए खास रिपोर्ट-

रावघाट से रायपुर तक रेल की नई राह (ETV BHARAT CHHATTISGARH) 79 साल बाद रावघाट क्षेत्र में रेल सेवा की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में रेल सेवा की शुरुआत स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आई है. कांकेर जिले के अंतागढ़ क्षेत्र और नारायणपुर जिले की सीमा से लगे ग्राम सरंगीपाल स्थित रावघाट रेलवे स्टेशन से 20 अक्टूबर को पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू की गई.