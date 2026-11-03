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रावघाट माइंस से जुड़ी प्राइवेट कंपनी में छंटनी, कर्मियों ने बहाली की मांग उठाई, कांकेर में उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

रावघाट माइंस से जुड़ी प्राइवेट कंपनी में छंटनी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांकेर : उत्तर बस्तर कांकेर जिले के रावघाट माइंस क्षेत्र में स्थानीय कर्मचारियों की रोजगार बहाली को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. देव माइनिंग और एनसी नाहर कंपनी में वर्षों से काम कर रहे करीब 110 स्थानीय कर्मचारियों को सेवा से बाहर किए जाने के बाद अब तक दोबारा रोजगार नहीं मिला है.

कर्मचारियों का आरोप है कि नई टेंडरधारी कंपनी केसीसीएल (KCCL) स्थानीय श्रमिकों को काम देने के बजाय ओडिशा और बिहार जैसे बाहरी राज्यों के मजदूरों को प्राथमिकता दे रही है. इसी मुद्दे को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने प्रभावित कर्मचारियों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर नौकरी बहाली की मांग की है.

रावघाट माइंस से जुड़ी प्राइवेट कंपनी में छंटनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दानी साहू ने बताया कि रावघाट माइंस में करीब 110 स्थानीय छत्तीसगढ़िया कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे थे.इन कर्मचारियों ने माइंस क्षेत्र में सड़क निर्माण से लेकर उत्पादन तक का काम किया है, लेकिन पिछले छह महीनों से उन्हें रोजगार से वंचित कर दिया गया है.

स्थानीय लोगों को काम से बाहर कर बाहरी राज्यों के श्रमिकों को काम पर रखा जा रहा है। पहले भी कंपनी और प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है- दानी साहू, जिला उपाध्यक्ष, जोहार छग पार्टी



स्थानीय युवाओं को रोजगार में मिलनी चाहिए प्राथमिकता

वहीं छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश सचिव शशि भूषण चंद्राकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक संसाधनों से संचालित परियोजनाओं में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए. उन्होंने खनन क्षेत्र में 75 प्रतिशत स्थानीय भर्ती के प्रावधान का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है. उन्होंने प्रशासन से स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने और प्रभावित कर्मचारियों को तत्काल काम पर वापस रखने की मांग की.



