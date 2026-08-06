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दिल्ली सरकार की 'विद्या वाहिनी योजना' पर रार: AAP का आरोप- 'बोनफायर' मॉडल को 'स्काइलर' बताकर बाटा गया

सौरभ भारद्वाज का आरोप- 'बोनफायर' मॉडल को 'स्काइलर' बताकर बाटा गया ( ETV Bharat )