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दिल्ली सरकार की 'विद्या वाहिनी योजना' पर रार: AAP का आरोप- 'बोनफायर' मॉडल को 'स्काइलर' बताकर बाटा गया

'स्काइलर' के नाम पर 'बोनफायर' मॉडल खरीदने का दावा, AAP ने रेखा गुप्ता सरकार पर साधा निशाना.

सौरभ भारद्वाज का आरोप- 'बोनफायर' मॉडल को 'स्काइलर' बताकर बाटा गया
सौरभ भारद्वाज का आरोप- 'बोनफायर' मॉडल को 'स्काइलर' बताकर बाटा गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 6, 2026 at 7:21 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की राजनीति में 'साइकिल खरीद' को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार पर 'विद्या वाहिनी योजना' के तहत छात्राओं को बांटी जाने वाली साइकिलों में करोड़ों रुपये के 'मॉडल घोटाले' का आरोप लगाया है. आप का दावा है कि टेंडर में महंगी 'स्काइलर' साइकिल दिखाकर असल में बच्चों को सस्ती 'बोनफायर' मॉडल की साइकिलें थमा दी गईं. हालांकि, इन गंभीर आरोपों पर फिलहाल दिल्ली सरकार या संबंधित विभाग की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.

सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता में कहा कि आम आदमी पार्टी लगातार सरकार से यह पूछ रही है कि छात्राओं को किस मॉडल की साइकिल दी जा रही है, लेकिन सरकार इसका स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि सरकार के जारी वर्क ऑर्डर के आइटम डिस्क्रिप्शन में हीरो स्काइलर 26T मॉडल का जिक्र है. उन्होंने कहा कि जब हीरो साइकिल कंपनी और साइकिल कारोबारियों से जानकारी ली गई तो पता चला कि कंपनी ने यह मॉडल बनाना पहले ही बंद कर दिया है.

साइकिल खरीद योजना को लेकर सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV Bharat)

'स्काइलर' की जगह 'बोनफायर' मॉडल देने का आरोप

AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार जिन साइकिलों का वितरण कर रही है, उनमें स्काइलर मॉडल के जरूरी फीचर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि स्काइलर मॉडल में सात गियर, डिस्क ब्रेक और आगे के पहिए में सस्पेंशन होता है, जबकि वितरित की जा रही साइकिलों में इनमें से कोई भी सुविधा नहीं है. उन्होंने कहा कि यह साइकिल वास्तव में हीरो बोनफायर मॉडल की है, जिस पर केवल स्काइलर का स्टीकर लगाया गया है.

कीमत को लेकर भी उठाए सवाल

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने करीब 1.30 लाख साइकिलें लगभग 6,957 रुपये प्रति साइकिल की दर से खरीदी हैं. उनका आरोप है कि बोनफायर मॉडल की थोक कीमत 4,000 रुपये से भी कम है, जबकि सरकार ने इसे लगभग 7,000 रुपये में खरीदा. उन्होंने दावा किया कि इस अंतर के कारण साइकिल खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता हुई है.

मॉडल नहीं बता रही सरकार:

AAP नेता ने कहा कि पार्टी लगातार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और संबंधित मंत्री से साइकिल के मॉडल की जानकारी मांग रही है, लेकिन सरकार इस सवाल का जवाब नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि यदि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती तो सरकार मॉडल का नाम सार्वजनिक करने से नहीं बचती.

घोटाले की जांच की मांग

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि साइकिल खरीद में मॉडल बदलकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्राओं को आखिर किस मॉडल की साइकिल दी जा रही है और खरीद प्रक्रिया में किन मानकों का पालन किया गया. AAP ने कहा कि वह इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी और सरकार से पूरे मामले में जवाबदेही तय करने की मांग करेगी. प्रेस वार्ता के दौरान विधायक कुलदीप कुमार, विशेष रवि, प्रेम चौहान और चौधरी जुबैर अहमद भी मौजूद रहे.

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