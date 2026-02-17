ETV Bharat / state

विधानसभा में लिंगभेद टिप्पणी पर विवाद, बीजेपी विधायक ने बजट को बताया 'छोरा-छोरी', विपक्ष ने घेरा

विधानसभा में बजट चर्चा के दौरान लिंगभेदी टिप्पणी पर विवाद हो गया. बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली के बयान से बवाल मचा हुआ है.

बहादुर सिंह कोली
बहादुर सिंह कोली (फोटो सोर्स- राजस्थान विधानसभा)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 17, 2026 at 9:16 AM IST

​जयपुर: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र इन दिनों गरमाया हुआ है, लेकिन सोमवार को चर्चा के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सियासी मर्यादा की सीमाओं पर सवाल खड़े कर दिए. बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली द्वारा बजट की तुलना 'लड़का-लड़की' से करने वाली एक टिप्पणी ने सदन में विवाद खड़ा कर दिया है. विपक्ष ने इसे सीधे तौर पर महिलाओं का अपमान और लिंगभेदी मानसिकता करार दिया है. फिलहाल इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा सदन के भीतर और बाहर दोनों जगह चर्चा का विषय बना रह सकता है.

​क्या है पूरा विवाद? : ​बजट पर चर्चा के दौरान अपना पक्ष रखते हुए विधायक कोली ने वर्तमान सरकार की तारीफ और पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की आलोचना करने के लिए एक अजीबोगरीब तर्क दिया. उन्होंने कहा, “हमारा जवानी का बजट है, इनका बुढ़ापे का था. भजन लाल शर्मा सरकार ने पहले ही बजट में 'छोरा' (बेटा) पैदा किया है. जो जवानी में छोरा पैदा करता है, वह हमेशा काम आता है.” ​यही नहीं, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए आगे कहा कि गहलोत ने अपने आखिरी बजट में जो घोषणाएं कीं, उससे 'छोरी' (बेटी) पैदा हुई, इसीलिए वे आज विपक्ष में बैठे हैं.

बीजेपी विधायक बहादुर सिंह कोली के बयान से मचा बवाल (वीडियो -राजस्थान विधानसभा)

इसे भी पढ़ें: Rajasthan Assembly : डोटासरा बोले- बजट सिर्फ 'हेडलाइन मैनेजमेंट' का खेल, CM दिल्ली से खाली हाथ लौटते हैं

​विपक्ष का तीखा प्रहार : ​कोली के इस बयान के बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई. विपक्ष का आरोप है कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग न केवल महिलाओं के प्रति असम्मान दर्शाता है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है. जैसे ही कोली के मुंह से ये शब्द निकले, सदन में मौजूद विपक्षी सदस्य भड़क गए. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस भाषा को बेहद आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा बेटे को 'उपयोगी' और बेटी को 'हार का कारण' बताना उनकी पिछड़ी मानसिकता को दर्शाता है. विपक्ष का आरोप है कि इस तरह के बयानों से समाज में बेटियों के प्रति गलत संदेश जाता है.

गरिमा के अनुरूप नहीं : राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान की तीखी आलोचना हो रही है. विवादित बयान में कोली ने वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में पेश बजट को “जवानी का बजट” बताते हुए उसे अधिक प्रभावी करार दिया, जबकि गहलोत सरकार के अंतिम बजट को कमतर साबित करने की कोशिश की. हालांकि राजनीतिक कटाक्ष और व्यंग्य सदन में आम बात है, लेकिन लिंग के आधार पर बजट की सफलता को आंकना लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है. राजनीतिक विश्लेषकों श्यामसुंदर शर्मा का मानना है कि इस तरह की अभिव्यक्तियां सार्वजनिक जीवन की गरिमा के अनुरूप नहीं हैं. राजस्थान जैसे राज्य में, जहां महिला सशक्तिकरण और बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहां इस प्रकार की भाषा पर सवाल उठना स्वाभाविक है.

इसे भी पढ़ें: विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस ने की वोटिंग की मांग, बीजेपी विधायकों की कम संख्या को लेकर उठा मुद्दा

