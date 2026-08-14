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सीएम भजनलाल के दौरे से पहले अनूपगढ़ में गरमाई सियासत: कांग्रेस नेताओं को थाने बुलाने पर भड़कीं विधायक शिमला नायक

रात को थाने बुलाने पर विरोध करते कांग्रेस कार्यकर्ता ( ETV Bharat Anupgarh )