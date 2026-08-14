सीएम भजनलाल के दौरे से पहले अनूपगढ़ में गरमाई सियासत: कांग्रेस नेताओं को थाने बुलाने पर भड़कीं विधायक शिमला नायक
अनूपगढ़ को जिले का दर्जा निरस्त करने के बाद सीएम पहली बार यहां आ रहे हैं. कांग्रेस ने काले झंडे दिखाने की चेतावनी दी थी.
Published : August 14, 2026 at 7:27 AM IST
अनूपगढ़: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनूपगढ़ दौरे से पहले कांग्रेस नेताओं को थाने बुलाने पर गुरुवार को सियासी माहौल गरमा गया. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर डिटेन करने का आरोप लगाया, वहीं पुलिस ने इसे कानून-व्यवस्था को लेकर बातचीत बताया. इसी बीच कांग्रेस विधायक शिमला नायक कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचीं तो पुलिस ने मुख्य द्वार बंद कर दिया, जिसके बाद करीब एक घंटे तक पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच गहमागहमी का दौर चला.
अनूपगढ़ को दिए गए जिले का दर्जा निरस्त किए जाने के बाद मुख्यमंत्री शर्मा पहली बार यहां दौरे पर आ रहे हैं. इसके पहले ही पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एक घंटे तक बहस होती रही. मुख्यमंत्री के दौरे के विरोध और अनूपगढ़ जिला बहाली की मांग को लेकर कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी. इसके बाद पुलिस ने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष साहिल कामरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह गिल, गुरविंदर जाखड़, जलंधर सिंह तूर और बंटी चावला सहित कांग्रेस पदाधिकारियों को थाने बुलाया. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि वार्ता के नाम पर उन्हें थाने में बैठाकर रखा गया.
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विधायक के पहुंचते ही बंद हुआ गेट: सूचना मिलने पर विधायक शिमला नायक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ थाने पहुंचीं. विधायक के पहुंचने पर पुलिस ने मुख्य द्वार बंद कर दिया. बाद में उन्हें अंदर बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन विधायक ने अकेले जाने से इनकार कर दिया. इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक जयप्रकाश बेनीवाल थाने के मुख्य द्वार पर पहुंचे और विधायक से बातचीत की. विधायक ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी कांग्रेस जिलाध्यक्ष रूबी कुन्नर को दी.
पुलिस और कांग्रेस के अलग-अलग दावे: डीएसपी बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने मुख्यमंत्री के विरोध को लेकर प्रेस वार्ता की थी और सोशल मीडिया पर प्रदर्शन की पोस्ट भी डाली थी. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया था. किसी को डिटेन नहीं किया गया. उन्होंने बताया कि कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री की सभा के दौरान बिना अनुमति धरना-प्रदर्शन नहीं करने का आश्वासन दिया है. वहीं विधायक शिमला नायक ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे लोकतंत्र की हत्या बताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से जिला बहाली सहित चार मांगों को लेकर वार्ता के लिए समय मांगा है. यदि मुख्यमंत्री से वार्ता का समय नहीं मिला तो कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस दौरान यूथ कांग्रेस सचिव अमित सरना और कांग्रेस प्रदेश सचिव रामदेवी बावरी को भी पुलिस द्वारा डिटेन किए जाने की बात सामने आई.