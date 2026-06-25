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देहरादून में मुहर्रम जुलूस को लेकर रूट रहेगा डायवर्ट, फजीहत से बचने के लिए ट्रैफिक प्लान देखकर निकलें

देहरादून: अगर आप कल यानी 26 जून को किसी काम से या नौकरी पेशा की वजह से बाहर निकल रहे हैं, तो रूट प्लान देखकर ही निकलें. नहीं तो आपकी फजीहत हो सकती है. क्योंकि, मुहर्रम या मोहर्रम जुलूस को लेकर दून पुलिस ने रूट प्लान जारी किया है. ताकि, आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े.

दरअसल, 26 जून यानी शुक्रवार को देहरादून शहर में दोपहर 2 बजे से मुहर्रम पर जुलूस निकाली जाएगी. इस दौरान ट्रैफिक को डायवर्ट कर दिया जाएगा. ऐसे में इन रूटों पर डायवर्जन प्लान देखकर ही सफर करें. इसके लिए अहम मार्गों पर जुलूस निकलने के दौरान रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है.