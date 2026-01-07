माघ मेले के लिए इन 18 ट्रेनों का मार्ग हुआ परिवर्तित, यहां चेक करें शेड्यूल
माघ मेले के लिए 17 जनवरी तक पटना, सिकंदराबाद, दानापुर, उधना अलग-अलग स्थानों से आने वाले ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है.
माघ मेला 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 7, 2026 at 3:09 PM IST
वाराणसी: पूर्वोत्तर रेलवे ने माघ मेला के लिए यात्रियों को विशेष सुविधाएं देने जा रही है. इसी क्रम में 18 ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि माघ मेले के लिए 17 जनवरी तक पटना, सिकंदराबाद, दानापुर, उधना अलग-अलग स्थानों से आने वाले ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है, जिससे यात्रियों को लाभ मिले.
- दानापुर से 15 फरवरी तक चलने वाली 20934 दानापुर-उधना एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पं० दीनदयाल उपाध्याय जं.-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पं० दीनदयाल उपाध्याय जं.-मिर्ज़ापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इसगाड़ी का ठहराव वाराणसी जं., ज्ञानपुर रोड एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 00.45 बजे छूटेगी.
- उधना से 14 फरवरी तक चलने वाली 20933 उधना-दानापुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी- मिर्जापुर -पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इसगाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं., ज्ञानपुर रोड एवं वाराणसी जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 04.05 बजे छूटेगी.
- पटना से जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली 22670 पटना-एरणाकुलम एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव वाराणसी जं., ज्ञानपुर रोड एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 00.50 बजे छूटेगी.
- एरणाकुलम से 14 फरवरी तक चलने वाली 22669 एरणाकुलम-पटना एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग
मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी- मिर्जापुर-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं., प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड एवं वाराणसी जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा.यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 21.50 बजे छूटेगी.
- छपरा से 13 फरवरी तक चलने वाली 07652 छपरा-जालना विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग औंड़िहार-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औंड़िहार-जौनपुर-वाराणसीजं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बनारस, ज्ञानपुर रोड एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 05.31 बजे छूटेगी.
- जालना से 07 जनवरी से 11 फरवरी तक चलने वाली 07651 जालना-छपरा विशेष गाड़ी निर्धारितमार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-मिर्जापुर-वाराणसी जं.-जौनपुर-औंड़िहार के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इसगाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं. ज्ञानपुर रोड एवं बनारस स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 21.50 बजे छूटेगी.
- पुणे से 16 फरवरी तक चलने वाली 22131 पुणे-बनारस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-मिर्जापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं., प्रयागराज रामबाग एवं ज्ञानपुर रोड स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 16.15 बजे छूटेगी.
- बनारस से 07 जनवरी से 11 फरवरी तक चलने वाली 22132 बनारस-पुणे एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं., मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज रामबाग एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 08.00 बजे छूटेगी.
- रांची से 07 जनवरी से 11 फरवरी तक चलने वाली 18609 रांची-लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव वाराणसी जं., ज्ञानपुर रोड एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 10.35 बजे छूटेगी.
- लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13 फरवरी तक चलने वाली 18610 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-रांची एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-मिर्ज़ापुर-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं. एवं वाराणसी जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 15.50 बजे छूटेगी.
- अहमदाबाद से 15 फरवरी तक चलने वाली 19421 अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग
मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-मिर्ज़ापुर-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं., प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी जं. एवं काशी स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 20.05 बजे छूटेगी.
- पटना से 06 जनवरी से 17 फरवरी तक चलने वाली 19422 पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव काशी, वाराणसी जं., ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज रामबाग एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 19.00 बजे छूटेगी.
- सिकंदराबाद से 16 फरवरी, 2026 तक चलने वाली 12791 सिकंदराबाद-दानापुर एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-मिर्जापुर-पं० दीन दयाल उपाध्याय जं. के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं., प्रयागराज रामबाग, ज्ञानपुर रोड, भुल्लनपुर एवं वाराणसी जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 10.27 बजे छूटेगी.
- दानापुर से 17 फरवरी तक चलने वाली 12792 दानापुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग पं० दीन दयाल उपाध्याय जं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव वाराणसी जं., भुल्लनपुर, ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज रामबाग एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 20.20 बजे छूटेगी.
- दादर से 16 फरवरी तक चलने वाली 01025/01027 दादर-बलिया/गोरखपुर विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग-वाराणसी जं.-औंड़िहार के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर- प्रयागराज छिवकी-मिर्ज़ापुर-वाराणसी जं.-जौनपुर-औंड़िहार के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं., ज्ञानपुर रोड एवं बनारस स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 18.35 बजे छूटेगी.
- बलिया से 17 फरवरी, तक चलने वाली 01026/01028 बलिया/गोरखपुर-दादर विशेष गाड़ी निर्धारित मार्ग औंड़िहार-वाराणसी जं.-प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग औंड़िहार- जौनपुर-वाराणसी जं.-मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव बनारस, ज्ञानपुर रोड एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 22.15 बजे छूटेगी.
- रामेश्वरम से 11 फरवरी तक चलने वाली 22535 रामेश्वरम-बनारस एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज जं.-प्रयागराज रामबाग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानिकपुर-प्रयागराज छिवकी-मिर्जापुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के बाद इस गाड़ी का ठहराव प्रयागराज जं. एवं ज्ञानपुर रोड स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 21.50 बजे छूटेगी.
- बनारस से 15 फरवरी, तक चलने वाली 22536 बनारस-रामेश्वरम एक्सप्रेस निर्धारित मार्ग प्रयागराज रामबाग-प्रयागराज जं.-मानिकपुर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मिर्जापुर-प्रयागराज छिवकी-मानिकपुर के रास्ते चलाई जायेगी. मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इस गाड़ी का ठहराव ज्ञानपुर रोड एवं प्रयागराज जं. स्टेशनों पर नहीं रहेगा. यह गाड़ी प्रयागराज छिवकी से 23.10 बजे छूटेगी.