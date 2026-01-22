ETV Bharat / state

यात्रीगण कृपया ध्यान दें! कई ट्रेनों का कल बदला रहेगा रूट, देख लें पूरी लिस्ट

लखनऊ : रेलवे प्रशासन गोरखपुर से गोंडा के बीच ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लगा रहा है. इसके चलते शुक्रवार को कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेनों के रूट में परिवर्तन किया जा रहा है. यात्री इन ट्रेनों से सफर करने से पहले अपना रूट चेक कर लें. किसी भी तरह की मदद के लिए रेलवे की हेल्पलाइन 139 पर कॉल कर सकते हैं.









उन्होंने बताया कि शुक्रवार को 12565 दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्कक्रांति एक्सप्रेस, 12557 सप्तक्रांति एक्सप्रेस, 14617 पूर्णिया-अमृतसर एक्सप्रेस, 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्त्रक्रांति एक्सप्रेस, 12408 अमृतसर-न्यूजलपाईगुड़ी एक्सप्रेस, 15280 आनंद विहार-सहरसा एक्सप्रेस, 14674 शहीद एक्सप्रेस, 13020 बाघ एक्सप्रेस, मथुरा-छपरा एक्सप्रेस परिवर्तित रूट गोंडा-बढ़नी होकर संचालित कराई जाएगी. इसी तरह 23 और 24 जनवरी को ग्वालियर-बरौनी एक्सप्रेस, कृषक एक्सप्रेस, कुशीनगर एक्सप्रेस, थावे-साबरमती एक्सप्रेस, बरौनी-लखनऊ एक्सप्रेस, गोरखपुर-लखनऊ एक्सप्रेस, गोरखधाम एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस, शहीद एक्सप्रेस, छपरा-मथुरा एक्सप्रेस, बाघ एक्सप्रेस और आजमगढ़-एलटीटी एक्सप्रेस का ठहराव बभनान स्टेशन पर नहीं होगा.







गोरखपुर रूट की ट्रेनों का संचालन बहाल : पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोरखपुर रूट पर गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर होने वाली नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 23 व 24 जनवरी को होने वाले निरस्तीकरण और डायवर्जन को खत्म कर दिया गया है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दरभंगा नई दिल्ली, मुजफ्फरपुर आनंदविहार एक्सप्रेस, अमृतसर जलपाईगुड़ी, अमृतसर जयनगर, काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस, मथुरा छपरा एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बहाल कर दिया गया है. यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह फैसला लिया गया है.



