ETV Bharat / state

खराब मौसम के कारण रांची आने वाली चार फ्लाइट्स के बदले रूट, कोलकाता किया गया डायवर्ट

खराब मौसम के कारण रांची आने वाली चार फ्लाइट्स का रूट बदला गया.

Routes of four flights bound for Ranchi diverted due to bad weather
बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 30, 2026 at 9:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची में खराब मौसम और प्रतिकूल उड़ान परिस्थितियों के कारण शनिवार को रांची आने वाली चार विमानों को कोलकाता डायवर्ट करना पड़ा. एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) रांची के अनुसार यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया.

डायवर्ट की गई उड़ानों में इंडिगो की फ्लाइट IGO7561 (कोलकाता-रांची) शामिल है, जिसे वापस कोलकाता भेज दिया गया. इसका वास्तविक आगमन समय (ATA) 11:59 बजे दर्ज किया गया. इसके अलावा इंडिगो की फ्लाइट IGO6370J (दिल्ली-रांची) को भी कोलकाता डायवर्ट किया गया. इस विमान का ATA 11:30 बजे रहा.

इस विमान में रांची के भाजपा सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी सवार थे. वहीं एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AXB1239 (बेंगलुरु-रांची) को 11:29 बजे तथा एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट AXB1046 (दिल्ली-रांची) को 11:40 बजे कोलकाता की ओर मोड़ दिया गया. हवाई अड्डा प्रबंधन के अनुसार मौसम सामान्य होने के बाद उड़ानों के संचालन को लेकर संबंधित एयरलाइंस द्वारा आगे का निर्णय लिया जाएगा. अचानक हुए डायवर्जन से कई यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा. हालांकि, सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए एटीसी और एयरलाइंस ने आवश्यक कदम उठाए.

रांची एयरपोर्ट के जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार शुक्ला ने बताया कि मौसम प्रतिकूल होने के कारण रांची आने वाली चार उड़ानों को कोलकाता डायवर्ट किया गया. उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. मौसम में सुधार और परिचालन स्थितियां अनुकूल होने के बाद संबंधित एयरलाइंस आगे की कार्रवाई करेंगी. एयरपोर्ट प्रबंधन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

बता दें कि मौसम केंद्र रांची ने पूर्वानुमान जताया था कि 30 मई को रांची और आसपास के जिलों में तेज हवा, मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है. सुबह होते ही रांची के आसमान में बादल उमड़ आए और तेज हवाएं चलने लगी. इस दौरान जोर-जोर से बिजली कड़क रही थी और तेज बारिश होने लगी. मौसम में इस कदर बदलाव आया कि दिन में अंधेरा जैसा छा गया. इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर विमानों को डायवर्ट किया गया.

इसे भी पढ़ें- कोलकाता-रांची इंडिगो फ्लाइट डायवर्ट, यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से भेजने की व्यवस्था

इसे भी पढ़ें- खराब मौसम के कारण श्रीनगर हवाई अड्डे पर 15 उड़ानें रद्द

इसे भी पढ़ें- फ्लाइट के अंदर बैठे यात्री अचानक घबरा गए और रोने लगे, फ्लाई91 में 4 घंटे की वह डराने वाली उड़ान!

TAGGED:

FLIGHT ROUTE DELAYED
ROUTES OF FOUR FLIGHTS BOUND
RANCHI
इंडिगो की फ्लाइट डायवर्ट
FLIGHT DELAYED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.