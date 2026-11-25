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यात्रीगण कृपया ध्यान दें! बांद्रा-बरौनी समेत 4 ट्रेनों का रूट बदला, ये 6 ट्रेनें कप्तानगंज में नहीं रुकेंगी

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज : अगर आप भी ट्रेन के जरिए सफर पर निकलने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. दरअसल, पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर छावनी–पनियहवा रेल खंड पर नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य चालू होने वाला है. ऐसे में दिसंबर महीने में इस रूट से गुजरने वाली कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा.

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, 10 से 18 दिसंबर 2026 के बीच बांद्रा टर्मिनस-बरौनी एक्सप्रेस और दरभंगा-खातीपुर एक्सप्रेस सहित चार ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है, जबकि प्रयागराज-मुजफ्फरपुर समेत छह ट्रेनों का कप्तानगंज जंक्शन पर अस्थायी रूप से ठहराव निरस्त रहेगा.

इन ट्रेनों का बदला गया मार्ग बांद्रा टर्मिनस-बरौनी जंक्शन एक्सप्रेस (19037) ट्रेन 15 और 16 दिसंबर को अपने निर्धारित मार्ग गोरखपुर-नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर के बजाय गोरखपुर-छपरा-मुजफ्फरपुर के रास्ते चलाई जाएगी. मार्ग परिवर्तन के कारण इसका कप्तानगंज जंक्शन, सिसवा बाजार, खड्डा, पनियहवा, बगहा, हरीनगर, नरकटियागंज, चनपटिया, बेतिया, सुगौली, बापूधाम मोतिहारी, पिपरा, चकिया, मेहसी और मटरिया स्टेशनों पर ठहराव नहीं होगा. बरौनी जंक्शन-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस (19038) ट्रेन वापसी में 18 दिसंबर को मुजफ्फरपुर-छपरा-गोरखपुर के परिवर्तित मार्ग से चलेगी. इस दौरान भी मटरिया, मेहसी, चकिया, पिपरा, बापूधाम मोतिहारी, सुगौली, बेतिया, चनपटिया, नरकटियागंज, हरीनगर, बगहा, पनियहवा, खड्डा, सिसवा बाजार और कप्तानगंज जंक्शन पर ठहराव निरस्त रहेगा.