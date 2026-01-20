ETV Bharat / state

वेस्ट दिल्ली में DTC बस रूटों का नया नक्शा तैयार, 21 जनवरी से लागू हो रही रूट रेशनलाइजेशन योजना

नई दिल्ली: दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने वेस्ट रीजन में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (DTC) बसों के रूट रेशनलाइजेशन की शुरुआत कर दी है. यह नई व्यवस्था 21 जनवरी से लागू होने जा रही है. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य बस यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ये सुनिश्चित करना है कि पुरानी बस फ्लीट के हटने के बावजूद किसी भी रूट पर सेवाएं बाधित न हों.

डीटीसी अधिकारियों के मुताबिक, वेस्ट रीजन में रूट रेशनलाइजेशन ऐसे समय में लागू किया जा रहा है, जब वैधानिक प्रावधानों के तहत 15 साल पुरानी DTC की CNG लो-फ्लोर बसों को चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है. इसके बावजूद सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में किसी भी बस रूट को बंद नहीं किया जाएगा. खासतौर पर 12 मीटर वाले रूट्स पर सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी. यात्रियों की मांग, राइडरशिप पैटर्न व कॉरिडोर की अहमियत को ध्यान में रखते हुए रूट्स को वैज्ञानिक तरीके से री-ऑर्गेनाइज किया गया है.

तैनात की गई अतिरिक्त बसें: रेशनलाइजेशन प्रक्रिया में बसों के बेहतर उपयोग व ऑपरेशनल कंटिन्यूटी पर खास फोकस किया गया है. पीक आवर्स के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यूनिफाइड टाइम टेबल के तहत अतिरिक्त बसें भी तैनात की गई हैं, जिससे प्रतीक्षा समय कम हो सके. इसके साथ ही 9 मीटर वाली देवी इलेक्ट्रिक बसों को भी रूट नेटवर्क में शामिल किया गया है. मौजूदा इलेक्ट्रिक बस फ्लीट का लगभग 50 फीसदी हिस्सा चुनिंदा 12 मीटर वाले रूट्स पर लगाया जा रहा है, जिससे सेवाओं में कोई गैप न आए.

यह है लक्ष्य: वेस्ट जोन में कुछ सीएनजी डिपो और बसों के बंद होने से प्रभावित रूट्स के लिए भी रूट रेशनलाइजेशन के जरिए एडजस्ट किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस पूरी कवायद से वेस्ट रीजन के सभी 181 बस रूट्स पर सर्विस डिलीवरी पहले से अधिक प्रभावी हुई है. इससे यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर दिल्ली सरकार ने आक्रामक रुख अपनाया है. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बताया कि मौजूदा सरकार के गठन के बाद अब तक DTC के बेड़े में 3600 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा चुकी हैं. सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक यह संख्या 5000 से ज्यादा करने और नवंबर 2026 तक 7000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतारने का है.