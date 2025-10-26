ETV Bharat / state

देहरादून में छठ पूजा को लेकर पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने पर रोक

देहरादून: सूर्य देव की पूजा का पर्व छठ पूजा के अवसर पर आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए दून पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया गया है. भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ मचने की आशंका के मद्देनजर डीजे संचालन और आतिशबाजी (बम/पटाखे फोड़ने) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है.

बता दें कि देहरादून में छठ पूजा के अवसर पर प्रमुख रूप से प्रेमनगर, मालदेवता, चंद्रबदनी और नेहरू कॉलोनी आदि क्षेत्रों में नदी और घाटों के किनारे पूजा अर्चना की जाती है. लिहाजा, छठ पूजा के अवसर पर 27 और 28 अक्टूबर को यातायात प्लान तैयार किया है.

27 और 28 अक्टूबर को पार्किंग सुविधा-

आसन नदी किनारे छठ पूजा की जाती है. जिसके लिए सेलाकुई, झाझरा और प्रेमनगर देहरादून शहर क्षेत्र के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित गया है. जिसके तहत सुभारती कॉलेज पार्किंग, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास घाट पर, नंदा की चौकी पेट्रोल पंप के पास और आसन नदी के तट पर पार्किंग सुविधा रखी गई है.

सेलाकुई क्षेत्र के वाहनों के लिए नदी किनारे खाली स्थान पर पार्किंग स्थल बनाया गया है. वहीं, मालदेवता, रायपुर और बालावाला से आने वाले वाहनों के लिए मालदेवता रोड पर पार्किंग स्थल बनाया गया है. चंद्रबदनी क्षेत्र में आईएसबीटी, क्लेमेंटटाउन और मोहब्बेवाला क्षेत्र के वाहनों के लिए चंद्रबदनी हाट बाजार ग्राउंड पार्किंग स्थल बनाया गया है.