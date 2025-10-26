ETV Bharat / state

देहरादून में छठ पूजा को लेकर पुलिस ने जारी किया रूट प्लान, डीजे बजाने और पटाखे फोड़ने पर रोक

देहरादून में 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के मद्देनजर बनाया ट्रैफिक प्लान, डीजे बजाने और आतिशबाजी पर लगाया प्रतिबंध

रुट डायवर्ट
Published : October 26, 2025 at 10:15 PM IST

देहरादून: सूर्य देव की पूजा का पर्व छठ पूजा के अवसर पर आम जनता को असुविधा से बचाने के लिए दून पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया गया है. भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ मचने की आशंका के मद्देनजर डीजे संचालन और आतिशबाजी (बम/पटाखे फोड़ने) पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है.

बता दें कि देहरादून में छठ पूजा के अवसर पर प्रमुख रूप से प्रेमनगर, मालदेवता, चंद्रबदनी और नेहरू कॉलोनी आदि क्षेत्रों में नदी और घाटों के किनारे पूजा अर्चना की जाती है. लिहाजा, छठ पूजा के अवसर पर 27 और 28 अक्टूबर को यातायात प्लान तैयार किया है.

27 और 28 अक्टूबर को पार्किंग सुविधा-

आसन नदी किनारे छठ पूजा की जाती है. जिसके लिए सेलाकुई, झाझरा और प्रेमनगर देहरादून शहर क्षेत्र के वाहनों के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित गया है. जिसके तहत सुभारती कॉलेज पार्किंग, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के पास घाट पर, नंदा की चौकी पेट्रोल पंप के पास और आसन नदी के तट पर पार्किंग सुविधा रखी गई है.

सेलाकुई क्षेत्र के वाहनों के लिए नदी किनारे खाली स्थान पर पार्किंग स्थल बनाया गया है. वहीं, मालदेवता, रायपुर और बालावाला से आने वाले वाहनों के लिए मालदेवता रोड पर पार्किंग स्थल बनाया गया है. चंद्रबदनी क्षेत्र में आईएसबीटी, क्लेमेंटटाउन और मोहब्बेवाला क्षेत्र के वाहनों के लिए चंद्रबदनी हाट बाजार ग्राउंड पार्किंग स्थल बनाया गया है.

27 और 28 अक्टूबर को डाइवर्जन व्यवस्था-

  1. देहरादून से सहसपुर और विकासनगर जाने वाले वाहनों के लिए रूट की बात करें तो रांघडवाला तिराहा से दरू चौक होते हुए बडोवाला-सिंधनीवाला तिराहा-धूलकोट से अपने गंतव्य की ओर भेजा जाएगा.
  2. देहरादून शहर से नंदा की चौकी छठ पूजा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए रूट का प्लान कुछ ऐसा रहेगा. जिसके तहत रांघडवाला तिराहा से प्रेमनगर चौक होकर नंदा की चौकी स्थल जाएंगे.
  3. भाऊवाला से प्रेमनगर जाने वाले वाहनों के लिए रूट की बात करें तो सुद्धोवाला चौक-बालाजी धाम कट-ठाकुरपुर रोड-प्रेमनगर चौक से अपने गंतव्य के लिए जाएंगे.
  4. बिधोली से प्रेमनगर जाने वाले वाहनों के लिए रूट की बात करें तो नंदा की चौकी-सुद्धोवाला चौक से बालाजी धाम कट होते हुए ठाकुरपुर रोड होकर प्रेमनगर चौक से अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगे.
  5. प्रेमनगर से झाझरा, सुद्धोवाला और विधोली जाने वाले वाहनों को ठाकुरपुर रोड-बालाजी धाम से होते हुए भेजा जाएगा.
  6. धूलकोट तिराहा से भारी वाहनों का सिंघनीवाला की तरफ डायवर्ट किया जाएगा. जो बडोवाला होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.
  7. नंदा की चौकी प्रेमनगर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव होने पर आवश्यकता अनुसार स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए ट्रैफिक प्लान में बदलाव किया जा सकता है.

पुलिस की ओर जारी एडवाइजरी: वहीं, पुलिस की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है. जिसके तहत नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक क्रेन से वाहन को टो किया जाएगा. देहरादून पुलिस ने लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहनों को पार्क करने की अपील की है.

छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए निजी वाहनों का इस्तेमाल बहुत जरूरी होने पर ही करने को कहा. साथ ही ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की भी अपील की है. आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहनों को रोका और डायवर्ट नहीं किया जाएगा.

"भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर भगदड़ मचने की आशंका के मद्देनजर ऐसे स्थानों पर डीजे संचालन और आतिशबाजी (बम/पटाखों को फोड़ने) पर पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक प्लान देखकर सफर पर निकलें. वाहनों को निर्धारित जगहों पर पार्क कर छठ पर्व का आनंद लें."- अजय सिंह, एसएसपी, देहरादून

