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​लखनऊ में शहीद पथ पर जलभराव से रूट डायवर्जन

इकाना स्टेडियम रैंप से उतरकर प्लासियो की ओर जाने वाली प्रमुख मार्ग जलमग्न.

शहीद पथ पर जलभराव से रूट में डायवर्जन
शहीद पथ पर जलभराव से रूट में डायवर्जन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2026 at 5:46 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के शहीद पथ क्षेत्र में जलभराव की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है, जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नरेट की यातायात शाखा ने आवागमन को अस्थायी रूप से डायवर्ट कर दिया है.

जलभराव के बीच वाहनों के फंसने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल प्रभाव से नया रूट प्लान लागू किया है. अधिकारियों ने आमजन और वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

शहीद पथ ट्रैफिक डायवर्जन
शहीद पथ ट्रैफिक डायवर्जन (Photo Credit; ETV Bharat)
​ट्रैफिक पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी एडवाइजरी के मुताबिक, ​शहीद पथ से प्लासियो मॉल की ओर जाने वाले वाहन इकाना स्टेडियम की बाईं तरफ मुड़ेंगे. इसके बाद स्टेडियम के गेट नंबर 3, 4 और 5 के सामने से होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे.​ओवरहेड चौराहे की ओर से प्लासियो होते हुए टिंडर पाम हॉस्पिटल की दिशा में जाने वाले सभी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है. ​इस रूट के यातायात प्लासियो चौराहा पहुंचकर यू-टर्न लेंगे और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे.

यातायात पुलिस ने शहीद पथ और गोमतीनगर विस्तार की ओर यात्रा करने वाले नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह जलभराव की स्थिति सामान्य होने तक जारी रूट प्लान के अनुसार ही अपनी यात्रा तय करें. ​मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति न बने. ट्रैफिक पुलिस ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है.

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TRAFFIC AFFECTED BY WATERLOGGING
जलभराव से यातायात प्रभावित
TRAFFIC DIVERSION IN LUCKNOW

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