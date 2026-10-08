लखनऊ में शहीद पथ पर जलभराव से रूट डायवर्जन
इकाना स्टेडियम रैंप से उतरकर प्लासियो की ओर जाने वाली प्रमुख मार्ग जलमग्न.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 5:46 PM IST
लखनऊ: राजधानी के शहीद पथ क्षेत्र में जलभराव की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है, जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नरेट की यातायात शाखा ने आवागमन को अस्थायी रूप से डायवर्ट कर दिया है.
जलभराव के बीच वाहनों के फंसने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल प्रभाव से नया रूट प्लान लागू किया है. अधिकारियों ने आमजन और वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.
यातायात पुलिस ने शहीद पथ और गोमतीनगर विस्तार की ओर यात्रा करने वाले नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह जलभराव की स्थिति सामान्य होने तक जारी रूट प्लान के अनुसार ही अपनी यात्रा तय करें. मौके पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें, ताकि मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति न बने. ट्रैफिक पुलिस ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है.
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