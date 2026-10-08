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​लखनऊ में शहीद पथ पर जलभराव से रूट डायवर्जन

शहीद पथ पर जलभराव से रूट में डायवर्जन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के शहीद पथ क्षेत्र में जलभराव की वजह से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित है, जिसकी वजह से पुलिस कमिश्नरेट की यातायात शाखा ने आवागमन को अस्थायी रूप से डायवर्ट कर दिया है.

जलभराव के बीच वाहनों के फंसने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल प्रभाव से नया रूट प्लान लागू किया है. अधिकारियों ने आमजन और वाहन चालकों से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए पुलिस द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.