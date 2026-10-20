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दशहरा पर मेरठ में आज रूट डायवर्जन, देखिए किन रास्तों से गुजरेगा ट्रैफिक

मेरठ: शहर में आज दशहरे के चलते कई इलाकों में ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन लागू किया है. यह डायवर्जन दशहरे के मद्देनजर लागू किया गया है. यह डायवर्जन शाम 5 पांच बजे से पर्व की समाप्ति तक लागू रहेगा. नगर क्षेत्र में भारी माल वाहक वाहनों की एंट्री पर रात्रि 2 बजे बजे तक बैन रहेगा. आइए जानते हैं किस-किस रूट पर ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा? 1. दिल्ली की ओर से भैंसाली बस अड्डा आने वाली रोडवेज बसें दिल्ली की ओर से आने वाली रोडवेज बसें परतापुर इंटरचेंज एक्सप्रेस-वे से मोदीपुरम होते हुए जीरो माइल, बेगमपुल से भैंसाली बस अड्डे तक आयेंगी. वापसी में भी बसें इसी मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जाएंगी. 2. हरिद्वार/मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाली रोडवेज बसें ये बसें जहां मोदीपुरम होते हुए टैंक चौराहा, जीरो माइल एवं बेगमपुल के रास्ते भैंसाली बस अड्डे तक आयेंगी और फिर वापसी में भी इसी मार्ग का प्रयोग करेंगी. 3. बिजनौर की ओर से भैंसाली बस अड्डा आने वाली रोडवेज बसें बिजनौर की ओर से आने वाली बसें साकेत चौराहा से जीरो माइल, बेगमपुल होते हुए भैंसाली बस अड्डे तक आयेंगी तथा वापसी में भी इसी मार्ग से जायेंगी 4. मुजफ्फरनगर की ओर से हापुड़/गढ़/मुरादाबाद जाने वाले भारी वाहन सभी वाहन मोदीपुरम फ्लाईओवर से सरधना फ्लाईओवर, परतापुर इंटरचेंज, ग्राम मोहिउद्दीनपुर, खरखौदा मोड़ एवं कस्बा खरखौदा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जायेंगे.

5. जेल चुंगी चौराहा दशहरा मेला

जेल चुंगी चौराहे पर दशहरा मेला आयोजित होने के कारण गढ़, मुरादाबाद की ओर से मुजफ्फरनगर व रुड़की जाने वाली बसों को डिग्गी तिराहा से डायवर्ट किया जायेगा.ये बसें तेजगढ़ी चौराहा, हापुड़ अड्डा चौराहा, बेगमपुल एवं जीरो माइल होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगी.



6. डिग्गी तिराहा से कमिश्नर आवास चौराहा मार्ग

डिग्गी तिराहा एवं तेजगढ़ी चौराहे से कमिश्नर आवास चौराहे के बीच भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. डिग्गी तिराहे से यूनिवर्सिटी रोड होकर जेल चुंगी की ओर आने वाले हल्के वाहनों को किला रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा.



7. एलआईसी कट

एलआईसी कट से आने वाले वाहनों को इमली तिराहे की ओर डायवर्ट किया जाएगा.



8. रामलीला ग्राउंड, दिल्ली रोड दशहरा मेला

बागपत तिराहा (फुटबॉल चौक) से दैनिक जागरण तिराहे के मध्य दिल्ली रोड पर सभी प्रकार के हल्के एवं भारी वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. ऐसे वाहन बिजली बंबा बाईपास अथवा बागपत तिराहा (फुटबॉल चौक) से बागपत रोड होकर गंतव्य की ओर जाएंगे.



9. ब्रह्मपुरी चौराहा/शारदा रोड से दिल्ली चुंगी मार्ग

ब्रह्मपुरी चौराहा एवं शारदा रोड से दिल्ली चुंगी की ओर आने वाले वाहनों को रामलीला ग्राउंड, दिल्ली रोड की ओर नहीं जाने दिया जाएगा. इन्हें दिल्ली चुंगी से बागपत तिराहा (फुटबॉल चौक), मलियाना पुल की ओर डायवर्ट कर बागपत रोड से निकाला जाएगा.





10. सूरजकुंड पार्क, दशहरा मेला

गांधी आश्रम चौराहा से सूरजकुंड मंदिर की ओर, सीताराम पुलिया से सूरजकुंड मंदिर की ओर तथा सूरजकुंड स्पोर्ट्स मार्केट नाले की पुलिया से सूरजकुंड मंदिर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.



11. भैंसाली ग्राउंड दशहरा मेला-

जली कोठी से भैंसाली ग्राउंड, महताब तिराहा से भैंसाली ग्राउंड, सीएवी स्कूल थाना सदर साइड से भैंसाली ग्राउंड तथा गुरु तेग बहादुर स्कूल से भैंसाली ग्राउंड की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.



एसपी ट्रैफिक राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए निर्धारित डायवर्जन मार्गों का प्रयोग करना होगा.