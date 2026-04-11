IPL 2026: लखनऊ में आईपीएल मैच को लेकर, दोपहर 12 बजे से रूट डायवर्जन लागू, देखें डायवर्जन प्लान
शहीद पथ पर रोडवेज, प्राइवेट और सिटी बसें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही ऑटो व ई-रिक्शा को भी रोका गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 11, 2026 at 6:32 PM IST
लखनऊ: रविवार को इकाना स्टेडियम में होने वाले IPL2026 मुकाबले के मद्देनजर लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है. शहीद पथ पर दबाव कम करने के लिए रोडवेज बसों और व्यावसायिक वाहनों को प्रतिबंधित कर वैकल्पिक मार्गों से जाने को कहा गया है.
शहीद पथ पर इन वाहनों की नो-एंट्री: दोपहर 12 बजे से मैच खत्म होने तक शहीद पथ पर रोडवेज, प्राइवेट और सिटी बसें पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही ऑटो व ई-रिक्शा को भी रोका गया है. सुल्तानपुर रोड पर व्यावसायिक वाहन अमूल तिराहा से डायवर्ट होंगे, जबकि कैंट की ओर से आने वाले वाहन कटाई पुल से दूसरे होकर जाएंगे.
पिक-एंड-ड्रॉप: पीएचक्यू और यूपी-112 मुख्यालय के पीछे वाली सड़क पर अस्थाई पिक-एंड-ड्रॉप स्टैंड बनाया गया है. निजी वाहन या ऑटो, यहीं पर सवारी उतार और बैठा सकेंगे. निजी वाहन (कार/दो पहिया) जिनके पास पार्किंग पास है या नहीं है, वे सभी अहिमामऊ से एचसीएल, वाटर टैंक तिराहे से होते हुए प्लासियो मॉल या निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ी करेंगे. अवैध पार्किंग करने पर वाहन पर क्लैंप लगा दिया जाएगा.
स्टेडियम में प्रवेश और सुरक्षा नियम: मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले प्रवेश शुरू होगा. दूसरी पारी के मध्य तक ही एंट्री मिलेगी, उसके बाद प्रवेश बंद हो जाएगा. मैच छोड़कर बाहर निकलने के बाद दोबारा स्टेडियम में घुसने की अनुमति नहीं होगी.
प्रतिबंधित वस्तुएं: आईसीसी/बीसीसीआई के निर्देशानुसार सिक्का, ईयरफोन, ज्वलनशील पदार्थ या पावर बैंक आदि ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. आपके टिकट पर मौजूद क्यूआर कोड को स्कैन करके आप सीधे पार्किंग स्थल का गूगल मैप लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं.
सिटी बसों और टैक्सी के लिए निर्देश: सिटी बसें, ओला और उबर शहीद पथ पर हुसड़िया और सुशांत गोल्फ सिटी के बीच न तो सवारी उतार सकेंगी और न ही बैठा सकेंगी. इन्हें सड़क की दाईं ओर चलना होगा.
रविवार दोपहर 12 बजे से इकाना स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा, शहीद पथ पर बसों, ऑटो और ई-रिक्शा का प्रवेश बंद रहेगा. दर्शकों के लिए PHQ के पीछे पिक-एंड-ड्रॉप की व्यवस्था की गई है. दर्शकों को 3 घंटे पहले एंट्री मिलेगी और सिक्के-ईयरफोन ले जाना वर्जित होगा।