लखनऊ में आज रूट डायवर्जन, हजरतगंज के आसपास बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए कहां से आएं-जाएं
हर घर तिरंगा अभियान के चलते ट्रैफिक पुलिस ने किया खास इंतजाम.
लखनऊ में आज रूट डायवर्जन. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 12, 2026 at 8:53 AM IST
लखनऊ: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र में आज ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है. आज सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सहूलियत के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है.
इन प्रमुख रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन
- रॉयल होटल चौराहा से हजरतगंज: रॉयल होटल चौराहे से हजरतगंज की तरफ जाने वाले वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा. यह यातायात सिसेंडी की ओर से डीएसओ या लालबत्ती चौराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा.
- सिकंदरबाग चौराहा से हजरतगंज: सिकंदरबाग चौराहे से हजरतगंज की तरफ गाड़ियां नहीं जा सकेंगी. इस यातायात को अन्य वैकल्पिक मार्गों से निकाला जाएगा.
- डीएसओ चौराहा से हजरतगंज: डीएसओ चौराहे से हजरतगंज जाने वाले वाहनों को डायवर्ट किया गया है. यह ट्रैफिक सिसेंडी होते हुए रॉयल होटल चौराहे की तरफ जा सकेगा.
- परिवर्तन चौराहा से हजरतगंज: परिवर्तन चौराहे से हजरतगंज की तरफ आने वाले वाहनों पर रोक रहेगी और उन्हें निर्धारित वैकल्पिक रास्तों की ओर मोड़ा जाएगा.
यातायात पुलिस की अपील
लखनऊ यातायात पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए कल सुबह 7 बजे के बाद हजरतगंज की ओर जाने के बजाय वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और ऑन-ड्यूटी ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन कर व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.
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