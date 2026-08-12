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लखनऊ में आज रूट डायवर्जन, हजरतगंज के आसपास बदला रहेगा ट्रैफिक, जानिए कहां से आएं-जाएं

लखनऊ: स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर राजधानी के हजरतगंज क्षेत्र में आज ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया गया है. आज सुबह 7 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक हजरतगंज और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता की सहूलियत के लिए विस्तृत डायवर्जन प्लान जारी किया है.





​इन प्रमुख रास्तों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन



