दिल्ली: बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के चलते आज भी रहेगा रूट डाइवर्जन, इन मार्गों पर जानें से बचें

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रतिबंधित सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें खबर..

बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर रहेगा रूट डायवर्जन
बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के मद्देनजर रहेगा रूट डायवर्जन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 27, 2026 at 1:02 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली में 27 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात सलाह जारी की है. इस दौरान सुरक्षा और कार्यक्रम के आयोजन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए है. यातायात सूचना नई दिल्ली जिले में 27 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम के कारण विशेष यातायात व्यवस्था की जा रही है. कुछ सड़कों पर पार्किंग/ठहरने पर प्रतिबंध रहेगा और आवश्यकता के अनुसार यातायात मार्ग भी बदला जाएगा.

इसका समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान प्रतिबंधित सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. साथ ही हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त समय लेकर चलें.

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में आम लोगों के वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी जाएगी. इस दौरान विजय चौक, रायसीना रोड (कृषि भवन से विजय चौक की ओर), कर्तव्य पथ (विजय चौक से रफी मार्ग क्रॉसिंग तक), दारा शिकोह रोड, कृष्णा मेनन मार्ग और सुनेहरी मस्जिद क्षेत्र से विजय चौक की ओर जाने वाले सभी रास्ते प्रभावित रहेंगे.

