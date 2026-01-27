ETV Bharat / state

दिल्ली: बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के चलते आज भी रहेगा रूट डाइवर्जन, इन मार्गों पर जानें से बचें

नई दिल्ली: दिल्ली में 27 जनवरी को विजय चौक पर होने वाले बीटिंग रिट्रीट समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात सलाह जारी की है. इस दौरान सुरक्षा और कार्यक्रम के आयोजन को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रतिबंध लगाए गए है. यातायात सूचना नई दिल्ली जिले में 27 जनवरी को एक विशेष कार्यक्रम के कारण विशेष यातायात व्यवस्था की जा रही है. कुछ सड़कों पर पार्किंग/ठहरने पर प्रतिबंध रहेगा और आवश्यकता के अनुसार यातायात मार्ग भी बदला जाएगा.

इसका समय दोपहर 12:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक शाम 5:30 बजे से रात 8:30 बजे तक रहेगा. इस दौरान प्रतिबंधित सड़कों पर खड़ी गाड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसलिए लोगों को सलाह दी जाती है कि वे प्रभावित मार्गों पर जाने से बचें और अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें. साथ ही हो सके तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें. आईएसबीटी, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि पर्याप्त समय लेकर चलें.