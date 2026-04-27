उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र कल होगा आहूत, रूट डायवर्जन प्लान जारी, देखकर ही घर से निकलें
उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से आहूत होगा.इसके लिए देहरादून शहर का यातायात प्लान जारी कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : April 27, 2026 at 10:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को सुबह 11 बजे से आहूत होगा. ऐसे में प्रस्तावित विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस ने देहरादून शहर का यातायात प्लान तैयार किया है. इसके साथ पुलिस की ब्रीफिंग भी कर ली गई है. जिसमें साफ कहा गया है कि डयूटी के दौरान लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी.
देहरादून में पुलिस ने विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से खत्म होने तक का ट्रैफिक प्लान जारी किया है. विधानसभा सत्र के दौरान धरना प्रदर्शन आदि के मद्देनजर यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए देहरादून के कई स्थलों पर बैरियर प्वॉइंट निर्धारित किए गए हैं.
इन जगहों पर होंगे बैरियर प्वॉइंट-
- प्रगति विहार बैरियर
- शास्त्री नगर बैरियर
- बाईपास बैरियर
- डिफेंस कॉलोनी बैरियर
- विधानसभा तिराहा बैरियर
विधानसभा सत्र के दौरान रूट डायवर्जन-
- सभी भारी वाहनों को कारगी चौक और डोईवाला से दूधली रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
- रिस्पना क्षेत्र में यातायात का दबाव ज्यादा होने पर भारी वाहनों को आंशिक रुप से लालतप्पड़, हर्रावाला और नयागांव पर रोका जाएगा.
- देहरादून से हरिद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और चमोली जाने वाले वाहन नेहरू कॉलोनी और फव्वारा चौक से पुलिया नंबर 6 की ओर डायवर्ट किए जाएंगे.
- धर्मपुर चौक से आईएसबीटी की ओर जाने वाला यातायात माता मंदिर रोड होते हुए पुरानी बाईपास चौकी से आईएसबीटी की ओर भेजा जाएगा.
- मोहकमपुर की ओर से मसूरी जाने वाले वाहन जोगीवाला से रिंग रोड से लाडपुर से सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क से मसूरी मार्ग की ओर भेजा जाएगा.
- मोहकमपुर की ओर से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनों को विधानसभा तिराहा-रिस्पना-पुरानी बाई चौकी होते हुए धर्मपुर से ईसी रोड की ओर भेजा जाएगा.
- प्रत्येक संभावित जुलूस (अनुमति प्राप्त) केवल हिम पैलेस होटल से प्रस्थान करेगा. इनके वाहन रेसकोर्स गुरू नानक ग्राउंड में ही पार्क किए जाएंगे.
- जुलूस के हिम पैलेस होटल से प्रगति विहार बैरियर की ओर प्रस्थान करने पर रिस्पना से देहरादून शहर की ओर आने वाले वाहनों को हरिद्वार बाईपास से पुरानी बाईपास चौकी की ओर भेजा जाएगा.
- यातायात दबाव होने की स्थिति में डोईवाला से देहरादून की ओर आने वाली सिटी बस को कैलाश अस्पताल से यू-टर्न लेकर वापस डोईवाला को ओर भेजी जाएगी.
वहीं, विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सुरक्षा में नियुक्त किए गए पुलिस बल की आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप और एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने ब्रीफिंग की. ब्रीफिंग के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान अपना आचरण संयमित रखने, किसी भी प्रकार की अनावश्यक टिप्पणी न करने और किसी भी प्रकार का विवाद होने पर तत्काल उसकी जानकारी अपने प्रभारी अधिकारी को देने के संबंध में बताया गया. साथ ही लापवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.
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