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देहरादून: दशहरे पर परेड ग्राउंड के चारों ओर रहेगा जीरो जोन, पुलिस ने जारी किया ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

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देहरादून: राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में मंगलवार बीस अक्टूबर को दशहरा पर्व पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. इसी कार्यक्रम की वजह से शहर क्षेत्र में रूट प्लान तैयार किया गया है, ताकि यातायात व्यवस्था बनी रहे और आम आदमी को ज्यादा दिक्कतों को सामना न करना पड़े.

शोभा यात्रा का रूट: दशहरा पर्व कार्यक्रम के दौरान परेड ग्राउंड के चारों ओर जीरो जोन रहेगा. दशहरा शोभायात्रा कालिका मंदिर से प्रस्थान कर परेड ग्राउंड में पहुंचेगी. शोभा यात्रा श्री कालिका मन्दिर से मोती बाजार होते हुए पल्टन बाजार होकर राजपुर रोड़- एस्लेहॉल से कनक चौक होते हुए परेड ग्राउंड जाएगी.