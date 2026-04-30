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लखनऊ में आज हजरतगंज समेत इन 6 रास्तों से न जाएं, इन रूटों का करें इस्तेमाल

लखनऊ पुलिस ने विधानसभा के आसपास के इलाकों में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया.

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लखनऊ में आज विधानसभा का विशेष सत्र. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 7:30 AM IST

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लखनऊः राजधानी में आज सरकार ने महिला आरक्षण के मुद्दे पर सियासी घमासान के बीच विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है. इसी के चलते पुलिस ने विधानसभा के आसपास के इलाकों में व्यापक ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है. सुबह 8 बजे से हजरतगंज, विधानसभा मार्ग, और बंदरियाबाग जैसे प्रमुख चौराहों पर सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी. पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों जैसे ग्रीन कॉरिडोर, कैंट और शहीद पथ से गुजरने की अपील की है.




इस रूट से न जाएं

1. ​बंदरियाबाग चौराहा: यहाँ से सामान्य यातायात राजभवन, हजरतगंज या विधानसभा की ओर नहीं जा सकेगा. यह ट्रैफिक लालबत्ती चौराहा या गोल्फ क्लब होकर जा सकेगा.
2. ​DSO चौराहा: हजरतगंज और विधानसभा मार्ग की ओर जाना प्रतिबंधित रहेगा। वाहन पार्क रोड या मेफेयर तिराहा होकर निकल सकेंगे।
3. ​रॉयल होटल चौराहा: यहाँ से विधानसभा के सामने होकर हजरतगंज जाना मना है. ट्रैफिक को कैसरबाग, परिवर्तन चौक या बर्लिंगटन की ओर मोड़ा गया है.

4. ​परिवर्तन चौक/सुभाष चौराहा: यहाँ से हजरतगंज की ओर जाने वाले वाहन अब ग्रीन कॉरिडोर, चिरैयाझील या साहूगंज होकर अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे.

6. ​सिकंदरबाग चौराहा: चारबाग और विधानसभा की ओर जाने वाला ट्रैफिक सुशीला स्मृतिका चौराहा (ग्रीन कॉरिडोर) की ओर डायवर्ट रहेगा.

​रोडवेज और सिटी बसों के लिए नियम

​महानगर से चारबाग जाने वाली बसें: सिकंदरबाग या हजरतगंज के बजाय ग्रीन कॉरिडोर और डालीगंज चौराहा होकर जाएंगी.

​केकेसी तिराहा से आने वाली बसें: हुसैनगंज और रॉयल होटल की ओर नहीं जा सकेंगी. इन्हें लोको चौराहा, कैंट और कटाईपुल की ओर भेजा जाएगा.


​विशेष निर्देश और छूट

​पार्क रोड: सत्र के दौरान पार्क रोड पर 'वन-वे' की व्यवस्था निरस्त रहेगी.
​इमरजेंसी सेवाएं: एम्बुलेंस, फायर सर्विस, स्कूल वाहन और शव वाहनों को प्रतिबंधित मार्ग पर भी प्राथमिकता के आधार पर निकलने दिया जाएगा.
​हेल्पलाइन: किसी भी ट्रैफिक समस्या या आपातकालीन स्थिति में ट्रैफिक कंट्रोल नंबर 9454405155 पर संपर्क किया जा सकता है.



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