ETV Bharat / state

T-20 मुकाबले के लिए कल लखनऊ में रूट डायवर्जन; दोपहर 3 बजे से लागू, शहीद पथ का इस्तेमाल प्रतिबंधित

T-20 मुकाबले के लिए लखनऊ में रूट डायवर्जन. ( Photo Credit; ETV Bharat )