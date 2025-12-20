ETV Bharat / state

लखनऊ में 5 दिन रूट डायवर्जन; दुबग्गा-हरदोई रोड की तरफ न जाएं, इन रास्तों का करें इस्तेमाल

लखनऊ में 22 दिसंबर तक रूट डायवर्जन. ( Photo Credit; ETV Bharat Archive )

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से हरदोई जाने वाले मार्ग पर जाना है तो 25 दिसंबर तक न जाएं. दरअसल, दुबग्गा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते यातायात पुलिस ने छंदोड्या तिराहा से बाजनगर अंडरपास तक रूट डायवर्जन लागू किया है.

इस व्यवस्था के तहत मछली मंडी, अंधे की चौकी और किसान पथ की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहनों को तिकोनिया तिराहा और जीरो प्वाइंट के रास्ते भेजने का निर्णय लिया है. यह बदलाव सड़क निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रभावी रहेगा. इसलिए घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर कर लें.

लखनऊ में 25 दिसंबर इन मार्गों पर न जाएं