ETV Bharat / state

लखनऊ में 5 दिन रूट डायवर्जन; दुबग्गा-हरदोई रोड की तरफ न जाएं, इन रास्तों का करें इस्तेमाल

मछली मंडी, अंधे की चौकी और किसान पथ की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.

Etv Bharat
लखनऊ में 22 दिसंबर तक रूट डायवर्जन. (Photo Credit; ETV Bharat Archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 5:10 PM IST

|

Updated : December 20, 2025 at 5:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: यूपी की राजधानी लखनऊ से हरदोई जाने वाले मार्ग पर जाना है तो 25 दिसंबर तक न जाएं. दरअसल, दुबग्गा क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के काम के चलते यातायात पुलिस ने छंदोड्या तिराहा से बाजनगर अंडरपास तक रूट डायवर्जन लागू किया है.

इस व्यवस्था के तहत मछली मंडी, अंधे की चौकी और किसान पथ की ओर जाने वाले रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस ने जाम से बचने के लिए वाहनों को तिकोनिया तिराहा और जीरो प्वाइंट के रास्ते भेजने का निर्णय लिया है. यह बदलाव सड़क निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रभावी रहेगा. इसलिए घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रास्तों की जानकारी जरूर कर लें.

लखनऊ में 25 दिसंबर इन मार्गों पर न जाएं

  • ​छंदोड्या तिराहा से मछली मंडी की ओर, छंदोड्या तिराहा से मछली मंडी, अंधे की चौकी या किसान पथ (आउटर रिंग रोड) की तरफ जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है.
  • ​बाजनगर से दुबग्गा की ओर, आउटर रिंग रोड और बाजनगर अंडरपास की तरफ से आने वाले वाहन अब सीधे दुबग्गा की तरफ नहीं जा सकेंगे.
  • ​कसमंडी अंडरपास से अंधे की चौकी, कसमंडी अंडरपास हमसफर लॉन से अंधे की चौकी की तरफ जाने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है.

25 दिसंबर तक इन मार्गों का करें प्रयोग

  • छंदोड्या तिराहा और कसमंडी की ओर से आने वाले वाहनों को अब तिकोनिया तिराहा और जीरो प्वाइंट हरदोई रोड होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा.
  • बाजनगर की तरफ से आने वाले वाहनों को किसान पथ Outer Ring Road के माध्यम से डायवर्ट किया गया है.

​यातायात पुलिस की अपील: डीसीपी ​यातायात कमलेश दीक्षित ने आम जनता से अनुरोध किया है कि असुविधा और जाम से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें. सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों को मानें और वैकल्पिक रास्तों का ही चुनाव करें.

ये भी पढ़ेंः CA पत्नी ने इंजीनियर पति को बताया नपुंसक; आगरा कमिश्नर से की शिकायत, जेठ पर लगाया दुष्कर्म का आरोप

Last Updated : December 20, 2025 at 5:24 PM IST

TAGGED:

LUCKNOW NEWS
LUCKNOW ROUTE DIVERSION PLAN
DUBAGGA HARDOI ROAD DIVERSION
LUCKNOW LATEST HINDI NEWS
LUCKNOW ROUTE DIVERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.