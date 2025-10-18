कानपुर में धनतेरस पर आज से रूट डायवर्जन लागू, 3 दिन तक इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक
धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर यातायात विभाग ने लागू किया, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए.
Published : October 18, 2025 at 7:46 AM IST
कानपुर: धनतेरस और दीपावली पर शहर में यातायात विभाग के द्वारा रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है. डायवर्जन की ये व्यवस्था 18 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी. जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. चलिए जानते हैं रूट डायवर्जन के बारे में.
इन रास्तों पर रहेगा रुट डायवर्जन
- फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड की तरफ वही वाहन जा सकेंगे जिन्हें सर्राफा बाजार की दुकानों में जाना होगा. ऐसे सभी वाहन बिरहाना रोड पर सवारी उतारने के तुरंत बाद सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड होते हुए नरोना चौराहा से फूलबाग पार्किंग या पनचक्की पार्किंग की ओर जाएंगे. बिरहाना रोड पर को भी वाहन पार्किंग नहीं होगी.
- यदि बिरहाना रोड पर स्थित सर्राफा बाजार में अत्यधिक भीड़-भाड़ व वाहनों का अत्यधिक दबाव होता है तो ऐसी दशा में फूलबाग चौराहा से बिरहाना रोड की तरफ कोई भी वाहन नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन नीचे उल्लेखित पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्क कर सर्राफा बाजार बिरहाना रोड पर पैदल जा सकेंगे.
- घंटाघर चौराहा की तरफ से कोई भी वाहन नयागंज व दवा मार्केट होते हुए बिरहाना रोड की तरफ नहीं जा सकेंगे. ऐसे वाहन एक्सप्रेस रोड होते हुए ननरौना चौराहा से फूलबाग चौराहा होकर बिरहाना रोड की ओर जा सकेंगे.
- नयागंज/दवा मार्केट के स्थानीय वाहन जिन्हें सिरकी मोहाल होते हुए बिरहाना रोड फूलबाग की तरफ जाना है ऐसे वाहन सिरकी मोहाल चौकी चौराहा से एक्सप्रेस रोड नरौना होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
- जेड स्क्वायर मॉल/बड़ा चौराहा पर अत्यधिक दबाव जाम होने की दशा में मेघदूत तिराहा से दो पहिया वाहन के अतिरिक्त समस्त प्रकार के वाहन मेघदूत तिराहा से बड़े चौराहा की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन मेघदूत तिराहा से वीआईपी रोड होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- कोतवाली चौराहा से कोई भी वाहन मूलगंज की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन क्रिस्टल पार्किंग में पार्क कर पैदल ही मार्केट की ओर जा सकेंगे.
- रामबाग चौराहा से पी रोड पर कोई भी वहां नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन रामबाग चौराहा से दाहिने मुड़कर ब्रह्मनगर चौराहे से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- जरीब चौकी चौराहा सीसामऊ से कोई भी वाहन पी रोड की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन टेनरी चौराहा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- कल्याणपुर क्रॉसिंग से कोई भी वाहन पनकी की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन गोवा गार्डन से बाय मुड़कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- सीएनजी पेट्रोल पंप से कोई भी वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे ऐसे वाहन सीएनजी पेट्रोल पंप से दाहिने मुड़कर बगिया क्रॉसिंग से अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
- पनकी नहर से कोई भी बड़े वाहन कल्याणपुर क्रॉसिंग की तरफ नहीं जा सकेंगे.
- चावला मार्केट चौराहा से कोई भी चार पहिया वाहन गोविंद नगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेंगे.
- मलिक पेट्रोल पंप सीटीआई तिराहा के पास से कोई भी वाहन गोविंद नगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेंगे.
- भोला डेरी से कोई भी वाहन गोविंद नगर मार्केट की तरफ नहीं जा सकेंगे.
यहां रहेगी पार्किंग की व्यवस्था:
- फूलबाग अंडरग्राउंड पार्किंग
- मल्टी स्टोरी पार्किंग पनचक्की
- एलआईसी बिल्डिंग में पार्किंग
- क्रिस्टल पार्किंग कारसेट चौराहा
- न्यू बसंत टॉकीज के पीछे सेंट्रल पार्क
एडीसीपी ट्रैफिक अर्चना सिंह ने बताया कि दीपावली व धनतेरस के त्यौहार को देखते हुए 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर को सुबह 1:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक शहर के कई प्रमुख चौराहा पर रूट डायवर्जन की व्यवस्था को लागू किया गया है. कोई परेशानी होने पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम नंबर 9305104340, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9305 104387 पर आप कॉल करके मदद ले सकते हैं.
