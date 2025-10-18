ETV Bharat / state

कानपुर में धनतेरस पर आज से रूट डायवर्जन लागू, 3 दिन तक इन रास्तों पर बदला रहेगा ट्रैफिक

कानपुर: धनतेरस और दीपावली पर शहर में यातायात विभाग के द्वारा रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू की गई है. डायवर्जन की ये व्यवस्था 18 से 20 अक्टूबर तक लागू रहेगी. जनता की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. चलिए जानते हैं रूट डायवर्जन के बारे में.





इन रास्तों पर रहेगा रुट डायवर्जन