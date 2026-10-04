लखनऊ में पॉलिटेक्निक से मुंशीपुलिया जाने वाले ध्यान दें, आज रात 12 बजे से लागू होगा रूट डायवर्जन
ट्रैफिक पुलिस ने देर रात और सुबह के समय निकलने वाले राहगीरों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 9:26 PM IST
लखनऊ : ट्रांस गोमती क्षेत्र में पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशीपुलिया की ओर जाने वाले लोगों और वाहन चालकों के लिए अहम खबर है. पॉलिटेक्निक से मुंशीपुलिया जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे प्रस्तावित मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी परियोजना के तहत जल निकासी कार्य कराया जाना है. इसके मद्देनजर यातायात पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने 4 अक्टूबर की रात 12:00 बजे से कार्य समाप्ति तक आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है. ट्रैफिक पुलिस ने देर रात और सुबह के समय निकलने वाले राहगीरों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है.
रात 12:00 बजे से कार्य समाप्ति तक यह रूट रहेगा डायवर्ट : यातायात पुलिस द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशीपुलिया की ओर जाने वाले सीधे मुख्य मार्ग पर काम के दौरान वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा.
- द्वारिकापुरी से मुड़ेगा ट्रैफिक: पॉलिटेक्निक की तरफ से आने वाले यातायात को द्वारिकापुरी मोड़ से बाएं टर्न कराया जाएगा.
- कॉलोनी होकर निकलेंगे वाहन: यहां से वाहन सेक्टर-25 बी ब्लॉक, इंदिरानगर की ओर मुड़ेंगे और आंतरिक आवासीय कॉलोनी मार्ग से होते हुए कलेवा चौराहे पर निकलेंगे.
- कलेवा से मुंशीपुलिया रूट: कलेवा चौराहे से होकर वाहन चालक अपने गंतव्य यानी मुंशीपुलिया की ओर सुगमता से आगे बढ़ सकेंगे.
मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी के लिए होना है ड्रेनेज कार्य : फ्लाईओवर के नीचे खाली पड़ी जगह पर युवाओं व स्थानीय नागरिकों के लिए मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी का निर्माण कराया जा रहा है. बारिश और दैनिक उपयोग के जलभराव से बचाव के लिए भूमिगत ड्रेनेज लाइन बिछाने का कार्य रात में शुरू किया जा रहा है, ताकि दिन के समय मुख्य मार्ग पर यातायात कम से कम प्रभावित हो.
ट्रैफिक पुलिस की अपील- वैकल्पिक मार्ग चुनें : डीसीपी ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया, यातायात पुलिस कमिश्नरेट ने वाहन चालकों से अपील की है कि रात में कार्य के दौरान असुविधा से बचने के लिए डायवर्जन प्लान का पालन करें और ड्यूटी पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का सहयोग करें.
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