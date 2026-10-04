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​लखनऊ में पॉलिटेक्निक से मुंशीपुलिया जाने वाले ध्यान दें, आज रात 12 बजे से लागू होगा रूट डायवर्जन

लखनऊ में ट्रैफक डायवर्जन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : ट्रांस गोमती क्षेत्र में पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशीपुलिया की ओर जाने वाले लोगों और वाहन चालकों के लिए अहम खबर है. पॉलिटेक्निक से मुंशीपुलिया जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे प्रस्तावित मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी परियोजना के तहत जल निकासी कार्य कराया जाना है. इसके मद्देनजर यातायात पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने 4 अक्टूबर की रात 12:00 बजे से कार्य समाप्ति तक आवश्यकतानुसार रूट डायवर्जन लागू करने का फैसला किया है. ट्रैफिक पुलिस ने देर रात और सुबह के समय निकलने वाले राहगीरों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की अपील की है.