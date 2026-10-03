सरकारी कर्मचारियों को हनुमान कहने पर रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत, दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब
सीएम रेखा गुप्ता द्वारा सरकारी अधिकारियों की हनुमान से तुलना करने वाले बयान के खिलाफ दायर याचिका पर राउज कोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा.
Published : October 3, 2026 at 8:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रुप से हनुमान की पूंछ की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार मामे की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.
याचिका रामनिवास शर्मा ने दायर किया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील संजीत कुमार ने कहा कि 23 सितंबर को कश्मीरी गेट बस अड्डे पर दिल्ली से यूपी के बड़ौत तक जाने के लिए डीटीसी के अंतर्राज्यीय बस सेवा के लांच होने के मौके पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को हनुमान की संज्ञा दी.
संजीत कुमार ने कहा कि रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बारे में कहा कि ये हनुमान तभी कड़ी मेहनत करते हैं जब उनके पूंछ में आग लगती है. इस मौके पर काफी संख्या में दिल्ली सरकार के अधिकारी और कर्मचारियों के अलावा आम जनता भी उपस्थित थी. याचिका में कहा गया है कि रेखा गुप्ता का ये संबोधन कई जगह छपा भी था. याचिका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत दायर की गई है. याचिका में रेखा गुप्ता के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई करने का दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी.
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