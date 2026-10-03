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सरकारी कर्मचारियों को हनुमान कहने पर रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत, दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों को कथित रुप से हनुमान की पूंछ की संज्ञा वाली टिप्पणी को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट तलब किया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार मामे की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी.