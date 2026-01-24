नरेश बाल्यान मकोका केस: आरोपी मनोज यादव को 30 जनवरी तक कोर्ट में पेश होने का आदेश
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनोज यादव को 30 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया है.
Published : January 24, 2026 at 7:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका के मामले के आरोपी और आम आदमी पार्टी नेता नरेश बाल्यान से जुड़े मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस की पांचवी पूरक चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया है.
स्पेशल जज विशाल गोगने ने मनोज यादव को 30 जनवरी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने मनोज यादव ऊर्फ कैरा के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के आरोपों के तहत चार्जशीट पर संज्ञान लिया है.
चार्जशीट में मनोज यादव को संगठित अपराध गिरोह का सदस्य बताया गया है. ये गिरोह कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू संचालित करता है. कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू फिलहाल फरार है. दिल्ली पुलिस की जांच में मनोज यादव के खिलाफ आपराधिक गतिविधियों के कई एफआईआर दर्ज होने का पता चला है.
24 दिसंबर 2025 को मनोज यादव के खिलाफ दायर की गई थी पूरक चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 24 दिसंबर 2025 को मनोज यादव के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल किया था. 4 अक्टूबर 2025 को दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट से संबंधित दस्तावेज दाखिल किया था. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर कपिल सांगवान ऊर्फ नंदू और अमरदीप लोचाब के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में चौथा पूरक चार्जशीट दाखिल किया था.
कोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को दिल्ली पुलिस की ओर से दायर तीसरे पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस के तीसरे चार्जशीट में विकास गहलोत की पत्नी विनीता पर आरोप लगाया है कि उसने 17 अप्रैल 2025 को अपने पति के निर्देश पर उसके घर से एक रिश्तेदार के घर पर हथियारों को पहुंचवाया था.
दिल्ली पुलिस ने इन हथियारों को विकास गहलोत के रिश्तेदार के घर से बरामद किया था. कोर्ट ने नरेश बाल्यान के अलावा जिन आरोपियों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था उनमें साहिल ऊर्फ पोली, विजय ऊर्फ कालू और ज्योति प्रकाश ऊर्फ बाबा शामिल हैं. कोर्ट ने इन आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3 और 4 के तहत संज्ञान लिया था.
कोर्ट ने 24 फरवरी 2025 को आरोपी रितिक पीटर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया था. वसूली के मामले में 4 दिसंबर 2024 को नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात में गिरफ्तार किया था.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नरेश बाल्यान और गैंगस्टर के बीच बातचीत का मामला 2023 का है. इसे लेकर 2023 में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. कपिल सांगवान एक कुख्यात गैंगस्टर है जो फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है. कपिल सांगवान पिछले पांच वर्षों से ब्रिटेन में ही रह रहा है. कपिल सांगवान और नरेश बाल्यान दोनों दिल्ली के नजफगढ़ के रहने वाले हैं. कपिल सांगवान हरियाणा के नफे सिंह हत्याकांड का भी मास्टरमाइंड है. कपिल सांगवान पर बल्लू पहलवान और बीजेपी नेता सुरेंद्र मटियाला की हत्या का भी मास्टरमाइंड माना जाता है. नरेश बाल्यान ने 2015 और 2019 में उत्तम नगर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया था.
