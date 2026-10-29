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सत्येंद्र जैन मानहानि केस: समन को चुनौती देने वाली BJP MLA करनैल सिंह की पुनरीक्षण याचिका खारिज

राउज एवेन्यू कोर्ट ( Concept Image )

नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा (BJP) विधायक करनैल सिंह की उस पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. यह मानहानि मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर किया गया है. स्पेशल जज रूबी नीरज कुमार ने करनैल सिंह की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 3 जुलाई 2026 को करनैल सिंह की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया था. करनैल सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. 29 मई 2026 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने करनैल सिंह को 6 जून 2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारीकरने का आदेश दिया था। इसी आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी.