सत्येंद्र जैन मानहानि केस: समन को चुनौती देने वाली BJP MLA करनैल सिंह की पुनरीक्षण याचिका खारिज
कोर्ट ने भाजपा विधायक की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी.
Published : October 29, 2026 at 12:12 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा (BJP) विधायक करनैल सिंह की उस पुनरीक्षण याचिका (Revision Petition) को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि शिकायत पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी थी. यह मानहानि मामला आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा दायर किया गया है. स्पेशल जज रूबी नीरज कुमार ने करनैल सिंह की याचिका खारिज करने का आदेश दिया.
कोर्ट ने 3 जुलाई 2026 को करनैल सिंह की याचिका पर सत्येंद्र जैन को नोटिस जारी किया था. करनैल सिंह ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी. 29 मई 2026 को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की बीजेपी विधायक करनैल सिंह के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने करनैल सिंह को 6 जून 2026 को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारीकरने का आदेश दिया था। इसी आदेश को करनैल सिंह ने सेशंस कोर्ट में चुनौती दी थी.
मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि करनैल सिंह ने 19 जनवरी 2025 को एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिया. करनैल सिंह 2025 के विधानसभा चुनाव में शकूरबस्ती विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार थे. सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि अपने इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि ईडी ने जैन के आवास से 37 किलोग्राम सोना बरामद किया था. इंटरव्यू में करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन के नाम पर 1100 एकड़ जमीन है. करनैल सिंह ने कहा था कि सत्येंद्र जैन ने भ्रष्टाचार के जरिये काफी पैसा बनाया.
सत्येंद्र जैन की याचिका में कहा गया है कि करनैल सिंह के बयान मनगढ़ंत और झूठे थे. ऐसा बयान देकर करनैल सिंह ने सत्येंद्र जैन की गरिमा गिराने और लोगों की नजर में बदनाम करने की कोशिश की थी.
ये भी पढ़ें: