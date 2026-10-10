ETV Bharat / state

राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवेश वर्मा की सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज की

भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज ( File photo )

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा की ओर से आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज कर दिया है. एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने ये याचिका खारिज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसके पहले कोर्ट ने 1 सितंबर को परवेश वर्मा को आपराधिक मानहानि से संबंधित सोशल मीडिया और डिजिटल साक्ष्य के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया था. कोर्ट ने 8 अगस्त को कोर्ट ने 25 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.