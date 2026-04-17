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दुर्लभ तिब्बती मृग के बाल से बने शातोश शॉल का निर्यात, 17 साल पुराने मामले में आर्ट गैलरी मालिक दोषी

जयपुर: भारत में वन्य जीव कानून से जुड़े 17 साल पुराने एक मामले में नई दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए जयपुर की एक आर्ट गैलरी के मालिक को दोषी ठहराया है. यह मामला लुप्तप्राय तिब्बती मृग (पैंथोलोप्स हॉजसोनी) के बालों से बने शातोश शॉल के अवैध रूप से निर्यात के प्रयास का है.

इसमें आरोपी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में दोषी माना है. जिसमें नई दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 मार्च, 2026 को जयपुर स्थित मैसर्स इंडियन आर्ट गैलरी के मालिक सैयद शाहिद अहमद काशानी के खिलाफ फैसला सुनाया.

इसके साथ ही दिसंबर, 2008 में पहली बार सामने आए इस मामले का पटाक्षेप हुआ. पीआईबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, तिब्बती मृग, जिसे स्थानीय रूप से चिरू के नाम से जाना जाता है. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है. इसका व्यापार सख्ती से प्रतिबंधित है. इसके साथ ही, भारत ने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना (CITES) पर भी दस्तखत कर रखे हैं. जिसके तहत 1975 से वैश्विक स्तर पर शातोश शॉल के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है.

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17 साल तक चार एजेंसियों का समन्वय : इस मामले की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), सीमा शुल्क और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) सहित चार एजेंसियों के बीच लगभग 17 साल तक निरंतर समन्वय रहा. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर WCCB ने निर्यात खेप में 1,290 शातोश शॉल की मौजूदगी की पहचान की और फरवरी 2009 में CBI की EOU-V शाखा, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई.

यह पहली बार था जब वन्यजीव अपराध के मामले में CBI के माध्यम से मुकदमा चलाया गया. पश्मीना शॉल के निर्यात के लिए वन्यजीव अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है. इसलिए उत्तरी क्षेत्र के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की निरीक्षक आरती सिंह ने खेप की जांच की और शातोश फाइबर युक्त संदिग्ध शॉल की पहचान की.

फॉरेंसिक जांच में तिब्बती मृग के बाल की पुष्टि : देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा की गई फॉरेंसिक जांच में 41 शॉल में तिब्बती मृग के बाल पाए जाने की पुष्टि हुई. इनमें से पांच शॉल पहले चरण के हैं और 36 शॉल आगे की जांच में पकड़े गए. WII के तत्कालीन क्षेत्रीय उपनिदेशक रमेश कुमार पांडे ने इस मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी.