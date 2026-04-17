ETV Bharat / state

दुर्लभ तिब्बती मृग के बाल से बने शातोश शॉल का निर्यात, 17 साल पुराने मामले में आर्ट गैलरी मालिक दोषी

वन्यजीव अपराध के मामले में CBI के माध्यम से चलाया गया मुकदमा. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सजा.

Rouse Avenue Court Delhi
राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 17, 2026 at 1:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भारत में वन्य जीव कानून से जुड़े 17 साल पुराने एक मामले में नई दिल्ली की एक अदालत ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए जयपुर की एक आर्ट गैलरी के मालिक को दोषी ठहराया है. यह मामला लुप्तप्राय तिब्बती मृग (पैंथोलोप्स हॉजसोनी) के बालों से बने शातोश शॉल के अवैध रूप से निर्यात के प्रयास का है.

इसमें आरोपी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उल्लंघन में दोषी माना है. जिसमें नई दिल्ली के राउज एवेन्यू जिला न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 मार्च, 2026 को जयपुर स्थित मैसर्स इंडियन आर्ट गैलरी के मालिक सैयद शाहिद अहमद काशानी के खिलाफ फैसला सुनाया.

इसके साथ ही दिसंबर, 2008 में पहली बार सामने आए इस मामले का पटाक्षेप हुआ. पीआईबी की ओर से जारी बयान के अनुसार, तिब्बती मृग, जिसे स्थानीय रूप से चिरू के नाम से जाना जाता है. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध है. इसका व्यापार सख्ती से प्रतिबंधित है. इसके साथ ही, भारत ने कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना (CITES) पर भी दस्तखत कर रखे हैं. जिसके तहत 1975 से वैश्विक स्तर पर शातोश शॉल के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है.

पढ़ें : भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर फिर दिखा दुर्लभ कैराकल, वन विभाग कर रहा मॉनिटरिंग

17 साल तक चार एजेंसियों का समन्वय : इस मामले की अनूठी विशेषता यह है कि इसमें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB), केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI), सीमा शुल्क और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) सहित चार एजेंसियों के बीच लगभग 17 साल तक निरंतर समन्वय रहा. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर WCCB ने निर्यात खेप में 1,290 शातोश शॉल की मौजूदगी की पहचान की और फरवरी 2009 में CBI की EOU-V शाखा, नई दिल्ली में शिकायत दर्ज कराई.

यह पहली बार था जब वन्यजीव अपराध के मामले में CBI के माध्यम से मुकदमा चलाया गया. पश्मीना शॉल के निर्यात के लिए वन्यजीव अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक है. इसलिए उत्तरी क्षेत्र के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB) की निरीक्षक आरती सिंह ने खेप की जांच की और शातोश फाइबर युक्त संदिग्ध शॉल की पहचान की.

फॉरेंसिक जांच में तिब्बती मृग के बाल की पुष्टि : देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) द्वारा की गई फॉरेंसिक जांच में 41 शॉल में तिब्बती मृग के बाल पाए जाने की पुष्टि हुई. इनमें से पांच शॉल पहले चरण के हैं और 36 शॉल आगे की जांच में पकड़े गए. WII के तत्कालीन क्षेत्रीय उपनिदेशक रमेश कुमार पांडे ने इस मामले की औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई थी.

पढ़ें : Rare Caracal : जैसलमेर में दुर्लभ बिल्ली की हत्या कर जलाया शव, वीडियो वायरल होने पर 3 आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने ही सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और फॉरेंसिक नमूनों को वन्यजीव सुरक्षा आयोग (डब्ल्यूआईआई) को भेजने का समन्वय किया. वे वर्तमान में एडीजी वन्यजीव और निदेशक (पदेन), WCCB के पद पर कार्यरत हैं और शुरू से अंत तक इस मामले से जुड़े रहे.

हर विभाग ने निभाई अहम भूमिका : सीमा शुल्क विभाग ने शॉलों को सुरक्षित रखा और साक्ष्य शृंखला का प्रबंधन किया. WII की वन्यजीव फोरेंसिक प्रकोष्ठ ने जब्त किए गए शॉलों पर रिपोर्ट के साथ ठोस वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए. जिसमें तिब्बती मृग के बालों की उपस्थिति की पहचान की गई.

सीबीआई के तत्कालीन निरीक्षक संजय दुबे जांच अधिकारी थे, जिन्होंने साक्ष्य जुटाने से लेकर अदालत में बहस तक सभी कार्यों को संभाला. WCCB की निरीक्षक आरती सिंह ने घटनास्थल पर पहचान और जब्ती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. WII के वैज्ञानिक डॉ. एसपी गोयल ने विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी, जो अदालत में पूछताछ के दौरान खरी उतरी.

पढ़ें : केवलादेव में दिखा दुर्लभ मेहमान: रूस की बैकाल झील से उड़कर दशकों बाद घना पहुंचा खूबसूरत 'बैकाल टील'

3 साल कारावास और 50 हजार का जुर्माना - आरोपी पक्ष के तर्कों को अदालत ने किया खारिज : आरोपी ने कहा था कि उसने दिल्ली के एक विक्रेता से केवल मशीन से बनी पश्मीना शॉल खरीदी थी और वह किसी भी प्रकार के कुकर्म में शामिल नहीं था. उसके वकीलों ने घटनास्थल की जांच, परीक्षण और साक्ष्यों के प्रबंधन पर सवाल उठाए, लेकिन अदालत ने सभी बिंदुओं को खारिज कर दिया.

कोर्ट ने WII रिपोर्टों को सही माना और पाया कि आरोपी का व्यवहार उसके निर्दोष होने के दावों से मेल नहीं खाता. आरोपी को धारा 49B(1)/51(1A) के तहत 3 साल के साधारण कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई. साथ ही धारा 40 और 49 के तहत दो-दो साल की अतिरिक्त सजा भी दी गई. जब्त की गई शॉलें सरकारी संपत्ति बन जाएंगी.

TAGGED:

PANTHOLOPS HODGSONII
DELHI COURT VERDICT
SHAHTOOSH TRADER CONVICTED
आर्ट गैलरी मालिक दोषी
ROUSE AVENUE COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.