छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच आरोपी बरी
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, आरोपी कंपनी सहित अन्य आरोपियों को बरी कर दिया.
Published : November 3, 2025 at 3:59 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक कोल ब्लाक के आवंटन के मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. स्पेशल जज धीरज मोर ने पांचो आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने का मामला नहीं बनता है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है.
कोर्ट ने एचसी गुप्ता के अलावा जिन्हें बरी करने का आदेश किया उनमें पूर्व लोकसेवक केएस क्रोफा, आरकेएम पावरगेजन प्राईवेट लिमिटेड, आरकेएम पावरगेजन प्राईवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अंडाल अरुमुगम और आरकेएम पावरगेजन प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर टीएम सिंगारवेल शामिल हैं.
क्या है पूरा मामला
मामला 2006 का है जब आरकेएम पावरगेन प्राईवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के फतेहपुर ईस्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए 2006 में कोयला मंत्रालय के यहां आवेदन दिया. आरकेएम पावरगेन पर आरोप है कि उसने कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए अपनी कुल परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया और भूमि अधिग्रहण से संबंधित फर्जी दस्तावेज पेश किए. आरोप है कि कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और दूसरे अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को नजरअंदाज किया और आरकेएम पावरगेन को कोयला ब्लॉक हासिल करने में मदद की.
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से कोर्ट सहमत
सीबीआई ने इस मामले में 2012 में जांच शुरु की और 2014 में एफआईआर दर्ज किया. सीबीआई ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) और 13(1)(डी) के तहत एफआईआर दर्ज किया. इस मामले की जांच के बाद सीबीआई ने 21 सितंबर 2017 को कोर्ट के समक्ष क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया और कहा कि एफआईआर में लगाये गए आरोप बेबुनियाद हैं. लेकिन कोर्ट सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट से सहमत नहीं थी और उसने 27 सितंबर 2017 को इसकी आगे की जांच के आदेश दिए. इस मामले की आगे की जांच रिपोर्ट 30 अगस्त 2023 को दाखिल किया गया, जिसमें पांचो आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए. इस मामले की ट्रायल के बाद कोर्ट ने पांचों आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया.
ये भी पढ़ें:
- केजरीवाल के खिलाफ 2019 में सरकारी संपत्ति को विरूपित करने के मामले की जांच में तेजी लाने का आदेश
- सरस्वती विहार में 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में मिली उम्रकैद की सजा को सज्जन कुमार ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, 19 नवंबर को होगी सुनवाई
- नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चौथी पूरक चार्जशीट, इस दिन होगी अगली सुनवाई