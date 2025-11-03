ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच आरोपी बरी

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक कोल ब्लाक के आवंटन के मामले में पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच आरोपियों को बरी कर दिया है. स्पेशल जज धीरज मोर ने पांचो आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने, फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने का मामला नहीं बनता है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है.

कोर्ट ने एचसी गुप्ता के अलावा जिन्हें बरी करने का आदेश किया उनमें पूर्व लोकसेवक केएस क्रोफा, आरकेएम पावरगेजन प्राईवेट लिमिटेड, आरकेएम पावरगेजन प्राईवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अंडाल अरुमुगम और आरकेएम पावरगेजन प्राईवेट लिमिटेड के डायरेक्टर टीएम सिंगारवेल शामिल हैं.

क्या है पूरा मामला

मामला 2006 का है जब आरकेएम पावरगेन प्राईवेट लिमिटेड ने छत्तीसगढ़ के फतेहपुर ईस्ट में कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए 2006 में कोयला मंत्रालय के यहां आवेदन दिया. आरकेएम पावरगेन पर आरोप है कि उसने कोयला ब्लॉक का आवंटन हासिल करने के लिए अपनी कुल परिसंपत्तियों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया और भूमि अधिग्रहण से संबंधित फर्जी दस्तावेज पेश किए. आरोप है कि कोयला मंत्रालय के तत्कालीन सचिव और दूसरे अधिकारियों ने इन दस्तावेजों को नजरअंदाज किया और आरकेएम पावरगेन को कोयला ब्लॉक हासिल करने में मदद की.