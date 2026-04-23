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ग्रामीण महिला नीति बनाने की ओर बढ़ा झारखंड! ग्रामीण विकास विभाग और जेएसएलपीएस ने शुरू की पहल

ग्रामीण विकास विभाग और जेएसएलपीएस की ओर से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए रांची में राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई.

Round Table Meeting in Ranchi
कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विधायक लुईस मरांडी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 6:00 PM IST

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रांची: राज्य की ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण, महिला नेतृत्व, आजीविका और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए रांची में आज गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग और झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी(JSLPS) की ओर से राउंड टेबल बैठक आयोजित की गई.

राजधानी रांची के एक होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, कांग्रेस की डिजिटल मीडिया की राष्ट्रीय हेड सुप्रिया श्रीनेत,कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक श्वेता सिंह, पूर्व मंत्री एवं विधायक डॉ. लुईस मरांडी , पद्मश्री छुटनी देवी, लेडी टार्जन के रूप में विख्यात पद्मश्री चामी मुर्मू, समाजसेवी और एक्टिविस्ट दयामणि बारला, रिम्स की शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. दिव्या सिंह सहित ग्रामीण विकास के साथ-साथ महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं ने शिरकत की.

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह, विधायक डॉ. लुईस मरांडी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राउंड टेबल मीटिंग के दौरान समाजसेवी और झारखंड की प्रख्यात एक्टिविस्ट दयामणि बारला ने वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कई कार्य करने के लिए धन्यवाद देते हुए उम्मीद जताई कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए राज्य की वर्तमान सरकार एक सशक्त महिला नीति बनाएगी.

दयामणि बारला की इस मांग पर बाद में विभागीय मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज का कार्यक्रम इस मायने में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई उपयोगी विचार राउंड टेबल में चर्चा के दौरान सामने आया है. अब इस बैठक के बाद ग्रामीण महिलाओं की पॉलिसी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया जाएगा. वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप शामिल हुईं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और डिजिटल हेड सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि झारखंड "महिला नीति" बनाने की ओर आगे बढ़ चला है.

डायन प्रथा उन्मूलन में सरकार करे सहयोगः छुटनी देवी

राउंड टेबल मीटिंग में भाग लेने के लिए सरायकेला से आईं डायन प्रथा उन्मूलन की सशक्त आवाज पद्मश्री छुटनी देवी ने कहा कि दो दशक से ज्यादा समय से वह डायन कुप्रथा के उन्मूलन के लिए काम कर रही हैं. हजारों महिलाओं को समाज द्वारा "डायन" बताकर प्रताड़ित होने से बचाया है. छुटनी देवी कहती हैं कि डायन कुछ नहीं होता. उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी कि 2025 तक डायन शब्द का नामोनिशान मिटा दिया जाए, लेकिन इसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाईं. सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग नहीं मिलने की बात कहते हुए पद्मश्री छुटनी देवी ने कहा कि ओझा-गुणी की वजह से नुकसान हो रहा है और ज्यादातर डायन बताकर महिलाओं को प्रताड़ित करने के पीछे मुख्य वजह जमीन विवाद होता है. इस पर राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने छुटनी देवी से कहा कि "आप, हम सब की गौरव हैं और सरकार आपको धन्यवाद कहती है."

योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार दे ध्यानः चामी मुर्मू

वहीं लेडी टार्जन के रूप में विख्यात पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर सरकार का ध्यान नहीं है. लेडी टार्जन के रूप में विख्यात पद्मश्री चामी मुर्मू ने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजना बनाई जाती हैं. योजना की शुरुआत भी होती है, लेकिन आगे क्या होता है इसका कोई ख्याल नहीं रखता. जब तक इसमें सुधार नहीं होगा, तब तक हम राज्य का विकास या खासकर महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकते हैं.

राज्य में अलग से महिला नीति बनाने की जरूरतः दयामणि

वहीं झारखंड की एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता दयामणि बारला ने कहा कि राज्य में अलग से महिला नीति बनाने की जरूरत है. जब एक व्यापक महिला नीति बनाकर पर्यावरण, खेती, फूड प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन(FPO) से जुड़ी महिलाओं सहित संपूर्ण महिला के लिए एक सशक्त नीति बनेगी तो महिलाएं भी सशक्त होगीं इसकी उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का सशक्तीकरण अलग तरह से होगा, शहरी क्षेत्र के लिए अलग नीति बनानी होगी. पेसा नियमावली में ग्रामसभा में 35% सीट महिलाओं के लिए रिजर्व करने पर सरकार को धन्यवाद देते हुए दयामणि बारला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसी सरकार में झारखंड का अपना महिला नीति भी होगा.

दयामणि बारला ने मनरेगा को यथावत बनाये रखने के लिए सरकार की ओर से किए गए प्रस्ताव की सराहना करते हुए कहा कि सरकार कई मुद्दों पर प्रशंसनीय कार्य कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या महिला उपेक्षित हैं. उन्हें सम्मान नहीं मिलता है. इसके लिए काम करने की जरूरत है.

Round Table Meeting in Ranchi
बैठक के दौरान संबोधित करतीं मंत्री दीपिका पांडेय सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)

डॉ. लुईस मरांडी ने पहल को सराहा

वहीं जामा से झामुमो विधायक और पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण को केंद्र में रखकर आयोजित की गई इस बैठक की प्रशंसा करते हुए उम्मीद जताई कि इसका अच्छा फल निकलेगा. कार्यक्रम में शामिल विशिष्ट लोगों को सम्मानित भी किया गया.

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