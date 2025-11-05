ETV Bharat / state

आपसी झगड़े में रॉटविलर मालिक ने ऑटो चालक पर छोड़ा कुत्ता, पैर पर काटा, नगर निगम ने की कार्रवाई

देहरादून: शहर के दून विहार स्थित ब्रुक्स एंड वुड कॉलोनी में एक युवक ने मामले झगड़े में अपने पालतू रॉटविलर डॉग को ऑटो चालक पर छोड़ दिया. पीड़ित ने खुद को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाकर जान बचाई. लेकिन उस दौरान कुत्ते ने ऑटो चालक के पैर पर काट लिया. मामला बढ़ा और पुलिस चौकी तक पहुंचा. जहां दोनों पक्षों में समझौता हो गया. इस बीच नगर निगम की टीम को जानकारी मिली तो नए नियमों के आधार पर कुत्ता मालिक का 5 हजार रुपए का चालान कर कुत्ता पालने को लेकर कड़ी चेतावनी दी है.

जानकारी के अनुसार, 4 नवंबर को राजपुर रोड पर ब्रुक्स एंड वुड कॉलोनी की गली में रोहित अपने रॉटविलर डॉग को पट्टा बांधकर घूम रहा था. इसी दौरान कॉलोनी में खड़े ऑटो चालक दीप नारायण यादव से किसी बात को लेकर उसकी कहासुनी हो गई. बहस इतनी बढ़ गई कि रोहित ने गुस्से में अपने कुत्ते का पट्टा खोल दिया और रॉटविलर ने ऑटो चालक पर हमला कर दिया. इस दौर डॉग ने चालक के पैर पर काट दिया. गनीमत रही कि चालक ने हिम्मत दिखाते हुए खुद को रॉटविलर से छुड़ा लिया, वरना हादसा गंभीर हो सकता था. उसके बाद ऑटो चालक सीधा जाखन पुलिस चौकी पहुंचा और रोहित के खिलाफ शिकायत दी.

पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया, जहां बातचीत के बाद समझौता हो गया. ऑटो चालक ने इलाज का खर्च लेकर मुकदमा दर्ज नहीं कराया. घटना की सूचना नगर निगम को मिली. जिसके बाद नगर निगम की टीम चौकी पहुंची. जांच में सामने आया कि कुत्ता बिना पंजीकरण के पाला जा रहा था. जिस पर नगर निगम की टीम ने मौके पर ही कुत्ते के मालिक रोहित का 5 हजार रुपए का चालान काटा और मालिक को कड़ी चेतावनी दी. उसके बाद युवक ने तत्काल कुत्ते का पंजीकरण कराया. नगर निगम ने उसे 3 महीने के भीतर कुत्ते का बंध्याकरण करने के निर्देश दिए हैं.