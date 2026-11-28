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इंद्रमणि नौटियाल को लेकर उत्तराखंड पहुंचे रोशन रतूड़ी, लोगों ने मनाई दीपावली, जमकर की आतिशबाजी

इंद्रमणि नौटियाल के घर लौटने पर मनाई गई दीपावली ( Courtesy- Roshan Raturi Social Media )

उत्तरकाशी: एक सड़क हादसे के मामले में सऊदी अरब में कानूनी लफड़े में फंसे उत्तरकाशी के इंद्रमणि नौटियाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय समाज सेवी रोशन रतूड़ी उनके घर पहुंचे. इस मौके पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान दीपावली मनाई गई. जमकर आतिशबाजी की गई.

उत्तराखंड पहुंचे इंद्रमणि नौटियाल: जैसे ही रोशन रतूड़ी, इंद्रमणि नौटियाल को लेकर उनके घर पहुंचे वहां उनके इंतजार में खड़े लोग भावुक हो गए. सभी लोग इंद्रमणि नौटियाल को गले लगाने को आतुर दिखे. लोगों ने अनार और फुलझड़ी जलाकर अपनी खुशी व्यक्त की. इस दौरान लोग बग्वाल गाते और जयकारे लगाते भी सुनाई दिए.