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'बेऊर जेल में मेरी हत्या की साजिश रची गई', बोले रौशन आनंद- फैजल खान का सच सामने लाऊंगा

रौशन आनंद ने खान सर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. कहा कि मेरे भाई की मौत की CBI जांच हो. पढ़ें खबर

ROSHAN ANAND
रौशन आनंद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 6:08 PM IST

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पटना : ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रौशन आनंद जेल से रिहा हो गए हैं. इसके बाद सोमवार को भिखना पहाड़ी स्थित अपने कोचिंग सेंटर पर छात्रों और मीडिया से संवाद करते हुए खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर गंभीर आरोप लगाए.

'मेरे भाई की मौत की CBI जांच हो' : अपने छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर भावुक दिखे रौशन आनंद ने कहा कि उन्होंने अपने परिवार का एक अहम सदस्य खोया है और इस क्षति की भरपाई कभी नहीं हो सकती. उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और उच्चस्तरीय समिति गठित कर उनके भाई का दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए.

रौशन आनंद ने लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

'भाई की मौत सामान्य घटना नहीं' : मीडिया से बातचीत के दौरान रौशन आनंद ने कहा कि उनके भाई की मौत सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसकी गहन और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने बिहार सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने लाने के लिए स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जानी चाहिए.

''मेरे भाई की मौत के पीछे साजिश हो सकती है और मामले के सभी पहलुओं की जांच आवश्यक है. फैजल खान के पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए. उसने ही अपने गार्ड से गोली चलवायी और फिर बात को बदलकर झूठा मुकदमा कर मुझे फंसाया.''- रौशन आनंद, निदेशक, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी

'एक-एक तथ्य सार्वजनिक करेंगे' : रौशन आनंद ने फैजल खान पर निशाना साधते हुए कहा कि वह आने वाले दिनों में एक-एक तथ्य सार्वजनिक करेंगे. उन्होंने दावा किया कि उनके पास कई ऐसी जानकारियां हैं, जिनसे पूरे घटनाक्रम की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और किसी भी प्रभाव में आए बिना मामले की तह तक जाना चाहिए.

'लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे' : अपने संबोधन के दौरान रौशन आनंद ने कहा कि वह एक सनातनी हिंदू हैं और उनकी परंपरा किसी के प्रति हिंसा की शिक्षा नहीं देती. उन्होंने कहा कि वह कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे तथा अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे.

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रौशन आनंद मीडिया से बातचीत करते हुए (ETV Bharat)

'जेल में मेरी हत्या की साजिश रची गई' : रौशन आनंद ने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए. रौशन आनंद ने आरोप लगाया कि समय रहते कार्रवाई की जाती तो कई घटनाओं को रोका जा सकता था. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्हें जेल के भीतर भी खतरा था, लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की. साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें कथित तौर पर समझौते और दबाव के संदेश भी मिले थे, लेकिन उन्होंने किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया. उन्होंने छात्रों से अपील किया कि फैजल खान की बातों पर विश्वास नहीं करें क्योंकि वह इमोशनल ब्लैकमेल करता है.

दरअसल, रौशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव का शव रविवार को नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल में मिला था. इस घटना के बाद से कोचिंग विवाद ने नया मोड़ ले लिया है. वहीं, प्रिंस यादव की मौत और उससे जुड़े आरोप-प्रत्यारोपों को लेकर जांच जारी है. रौशन आनंद अब अपने पैतृक आवास सहरसा रवाना हो गए हैं, जहां वह अपने भाई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे. इस पूरे मामले पर पुलिस और जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है.

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