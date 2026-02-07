अंबाला में रोज डे पर बढ़ी गुलाब की डिमांड, गुलजार हुआ बाजार
आज रोज डे पर अंबाला के फूल दुकानों में गुलाब की बिक्री बढ़ने से दुकानदारों के चेहरे खिले नजर आए.
Published : February 7, 2026 at 2:50 PM IST
अंबाला: वेलेंटाइन वीक चल रहा है. आज वेलेंटाइन विक का पहला दिन है. पहले दिन रोज डे होता है. कपल एक दूसरे को रोज देते हैं. ऐसे में अंबाला में आज रोज डे के मौके पर फूलों की दुकानों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली. फूलों की दुकानों पर गुलाब के साथ-साथ बुके और टेडी बेयर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दुकानदारों की मानें तो आज की बिक्री पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि रोज डे अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा. गांवों में भी लोग रोज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
बेंगलुरु से आया खास गुलाब: इस बार बाजार में बेंगलुरु से आई गुलाब की किस्मों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. दुकानदार ने बताया कि, "यह गुलाब 10 दिन तक ताजगी बनाए रखता है. इसकी कीमत ₹40 से लेकर ₹200 तक है. उच्च कीमत वाले गुलाब की खासियत इसकी लंबी ताजगी और आकर्षक रंग है, जो इसे अन्य गुलाबों से अलग बनाता है. इस गुलाब की मांग आज सुबह से ही बढ़ी हुई है और लोग इसे खरीद कर अपने चाहने वालों को दे रहे हैं."
रंग-बिरंगे गुलाबों का आकर्षण: अंबाला के बाजार में अलग-अलग रंगों के गुलाब बिकते देखे गए. लाल, गुलाबी, सफेद और पीले रंग के गुलाब युवाओं में सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं. इसके अलावा गुलाब के साथ-साथ तैयार बुके और रोमांटिक गिफ्ट जैसे टेडी बेयर भी काफी बिक रहे हैं.
रोज डे ने बढ़ाई दुकानदारों की आय: रोज डे की इस परंपरा के बढ़ने से फूलों के व्यवसायियों की आय में भी इजाफा हुआ है. दुकानदारों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही है, क्योंकि उच्च मांग से उनकी आमदनी में वृद्धि हुई है. वे साल भर ऐसे मौकों का इंतजार करते हैं, जब उनका व्यापार चरम पर पहुंच जाता है.
पहले रोज डे विदेशों में मनाया जाता था, लेकिन अब यह परंपरा भारत में भी तेजी से फैल गई है. शिक्षा और शहरों में रहने वाले युवाओं की बढ़ती संख्या ने इस दिन को गांवों तक पहुंचाया है. अब रोज डे केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे अंबाला और आसपास के क्षेत्रों में युवा इसे बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं.
