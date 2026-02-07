ETV Bharat / state

अंबाला में रोज डे पर बढ़ी गुलाब की डिमांड, गुलजार हुआ बाजार

अंबाला: वेलेंटाइन वीक चल रहा है. आज वेलेंटाइन विक का पहला दिन है. पहले दिन रोज डे होता है. कपल एक दूसरे को रोज देते हैं. ऐसे में अंबाला में आज रोज डे के मौके पर फूलों की दुकानों पर सुबह से ही भारी भीड़ देखने को मिली. फूलों की दुकानों पर गुलाब के साथ-साथ बुके और टेडी बेयर भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. दुकानदारों की मानें तो आज की बिक्री पिछले सालों के मुकाबले काफी ज्यादा है, क्योंकि रोज डे अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रहा. गांवों में भी लोग रोज डे सेलिब्रेट कर रहे हैं. बेंगलुरु से आया खास गुलाब: इस बार बाजार में बेंगलुरु से आई गुलाब की किस्मों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. दुकानदार ने बताया कि, "यह गुलाब 10 दिन तक ताजगी बनाए रखता है. इसकी कीमत ₹40 से लेकर ₹200 तक है. उच्च कीमत वाले गुलाब की खासियत इसकी लंबी ताजगी और आकर्षक रंग है, जो इसे अन्य गुलाबों से अलग बनाता है. इस गुलाब की मांग आज सुबह से ही बढ़ी हुई है और लोग इसे खरीद कर अपने चाहने वालों को दे रहे हैं." अंबाला में रोज डे पर बढ़ी गुलाब की डिमांड (ETV Bharat)