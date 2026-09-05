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हर्ष एनकाउंटर पर रोड़ महासभा का हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम, CBI जांच की मांग, FIR को बताया षड्यंत्र

करनाल : हरियाणा के करनाल में हर्ष एनकाउंटर मामले को लेकर रोड़ समाज की हलचल एक बार फिर तेज हो गई है. रोड़ महासभा की बैठक में समाज के प्रधान बलकार सिंह ने सरकार के सामने अब तीसरी मांग पूरी करने की आवाज बुलंद की है. उन्होंने कहा कि सरकार समाज की दो मांगों को पूरा कर चुकी है, जिसके लिए रोड़ समाज सरकार का धन्यवाद करती है, लेकिन अब सबसे अहम तीसरी मांग हर्ष एनकाउंटर मामले की निष्पक्ष जांच की है.

CBI या पदासीन न्यायाधीश से जांच की मांग : बलकार सिंह ने कहा कि हर्ष एनकाउंटर मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI से करवाई जाए या फिर किसी पदासीन न्यायाधीश से मामले की जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि समाज को निष्पक्ष जांच चाहिए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके और किसी भी तरह के संदेह की गुंजाइश ना रहे.

हर्ष एनकाउंटर पर रोड़ महासभा का हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम (ETV Bharat)

सरकार को दिया एक सप्ताह का समय : रोड़ महासभा ने इस मांग को लेकर सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है. बलकार सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि तय समय के भीतर उनकी तीसरी मांग पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ तो रोड़ समाज आगामी रणनीति तय करेगा. उन्होंने कहा कि समाज शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार के सामने रख रहा है, लेकिन मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में अगला कदम उठाना पड़ेगा.

दो मांगें पूरी होने पर सरकार का धन्यवाद : बलकार सिंह ने कहा कि रोड़ समाज की पहली मांग विधायक जगमोहन आनंद द्वारा माफी मांगने की थी, जिसे सरकार ने पूरा किया. इसके बाद समाज ने अधिकारियों के तबादले की मांग भी उठाई थी और यह मांग भी पूरी हो चुकी है. उन्होंने कहा कि इन दोनों मांगों को मानने के लिए समाज सरकार का धन्यवाद करता है, लेकिन अब तीसरी मांग पर भी सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए.

समाज पर दर्ज FIR को लेकर सवाल : रोड़ समाज के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर भी बलकार सिंह ने सरकार से संज्ञान लेने की मांग की. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत दी है, क्या उसका इतना प्रभाव हो सकता है कि उसके कहने मात्र से मामला दर्ज कर दिया जाए. बलकार सिंह ने FIR को समाज के खिलाफ किसी षड्यंत्र का हिस्सा बताया और कहा कि इस तरह की कार्रवाई से समाज के भीतर रोष बढ़ सकता है.

FIR में नाम नहीं, आगे नाम जोड़ने की चेतावनी : बलकार सिंह ने कहा कि फिलहाल FIR में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन यदि सरकार और समाज के बीच टकराव की स्थिति बनती है तो आगे नाम भी जोड़े जा सकते हैं. उन्होंने सरकार को संकेत दिया कि मामले को गंभीरता से संभालने की जरूरत है, ताकि स्थिति और ना बिगड़े.