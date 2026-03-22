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महासमुंद के खल्लारी में रोपवे ट्रॉली हादसा, एक महिला की मौत 6 लोग घायल, सीएम साय ने जताया दुख

खल्लारी में रोपवे ट्रॉली हादसा ( ETV BHARAT )