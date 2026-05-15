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अचानक टूटी रस्सी और बल्लियां, गहरे कुएं में जा गिरे दो ग्रामीण, रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला

कई घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कुंए में गिरे दो ग्रामीणों के शवों को बाहर निकाला गया.

villagers gathered at the scene
मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़ (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 15, 2026 at 6:45 PM IST

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अजमेर: जिले के किशनगढ़ के अरांई थाना क्षेत्र के निकटवर्ती डांग गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. यहां एक कुएं पर निर्माण कार्य (बंधाव) के दौरान अचानक रस्सा और बल्लियां टूट जाने से दो व्यक्ति गहरे कुएं में जा गिरे. इस हृदयविदारक हादसे में दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई.

अचानक टूटी रस्सी और बल्लियां: ​जानकारी के अनुसार, डांग गांव में कुएं के बंधाव का कार्य चल रहा था. इसी दौरान सुरक्षा के लिए लगाई गई बल्लियां और रस्सा भार सहन नहीं कर सके और अचानक टूट गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भंवर बैरवा (50) और अशोक पुत्र नंदलाल जाट (25) सीधे कुएं की गहराई में जा गिरे. हादसे के तुरंत बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए.

Administrative officials arrive at the scene
मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी (ETV Bharat Ajmer)

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शवों को कुएं से बाहर निकाला: ​घटना की सूचना मिलते ही अरांई पुलिस, उपखंड अधिकारी (SDM) नीतू मीणा और तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल NDRF और सिविल डिफेंस की टीमों को बुलाया गया. ग्रामीणों के सहयोग से कुएं से पानी निकालने का काम शुरू किया गया और घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने दोनों शवों को कुएं से बाहर निकाला.

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​मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधि: ​हादसे की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री के पुत्र और भाजपा नेता सुभाष चौधरी भी डांग गांव पहुंचे. उन्होंने शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की और प्रशासनिक अधिकारियों से हादसे की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. ​रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद अरांई पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए. ग्रामीण सीओ आयुष वशिष्ठ ने कहा कि पूरे मामले की अराई थाना पुलिस जांच कर रही है.

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ROPES AND WOODEN PROPS SNAP
कुएं में गिरने से दो की मौत
DEAD BODIES RESCUED FROM WELL
ACCIDENT DURING WORK AT A WELL
TWO DEAD AFTER FALLING INTO A WELL

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