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अचानक टूटी रस्सी और बल्लियां, गहरे कुएं में जा गिरे दो ग्रामीण, रेस्क्यू कर शवों को बाहर निकाला

मौके पर लगी ग्रामीणों की भीड़ ( ETV Bharat Ajmer )