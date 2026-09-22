रुड़की की यूनिवर्सिटी में भिड़े छात्र गुट, फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस
रुड़की की एक यूनिवर्सिटी में दो छात्रों के गुट भिड़ गये. जिसके बाद जमकर बवाल हुआ. बाद में फायरिंग की जानकारी भी मिली.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 22, 2026 at 1:20 PM IST|
Updated : September 22, 2026 at 2:09 PM IST
रुड़की: एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर रुड़की शहर एक बार फिर चर्चाओं में है. चर्चा एक यूनिवर्सिटी को लेकर है. यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के भिड़ने और फायरिंग की सूचना है. जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे क्षेत्र रुड़की की एक यूनिवर्सिटी में सोमवार को छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद हंगामा जैसी स्थिति हो गई. खबर है कि एक गुट ने अपने कुछ परिचित बाहरी युवकों को मौके पर बुला लिया. इसी दौरान एक युवक ने कथित तौर पर हवाई फायरिंग कर दी. फायरिंग की सूचना से संस्थान और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही तत्काल भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों गुटों के लोग वहां से फरार हो चुके थे.
बताया गया कि शिक्षण संस्थान में छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. मामला बढ़ने पर एक गुट ने अपने कुछ परिचित युवकों को मौके पर बुलाया. बाहरी युवकों के पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और हंगामा होने लगा. इसी दौरान फायरिंग किए जाने की बात सामने आई. गोली चलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया.
हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही विवाद में शामिल लोग मौके से निकल गए. भगवानपुर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस विवाद के कारण और फायरिंग करने वाले युवक की पहचान के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है.
भगवानपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया, 'संस्थान में झगड़े की सूचना मिली थी. मामले की जांच की जा रही है. अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से तहरीर नहीं मिली है. तहरीर मिलने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी. उन्होंने शिक्षण संस्थान के प्रबंधन को स्कूल समय में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और किसी भी प्रकार की घटना होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के निर्देश दिए हैं.'
वहीं, फायरिंग के सवाल पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बताया कि एक आवाज सुनाई दी थी, जिसके बाद वह मौके की तरफ दौड़े. उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए उसे पटाखे की आवाज बताया. उन्होंने मीडिया के सवालों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया.
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