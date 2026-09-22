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रुड़की की यूनिवर्सिटी में भिड़े छात्र गुट, फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस

रुड़की: एजुकेशन सिटी के नाम से मशहूर रुड़की शहर एक बार फिर चर्चाओं में है. चर्चा एक यूनिवर्सिटी को लेकर है. यूनिवर्सिटी में छात्रों के दो गुटों के भिड़ने और फायरिंग की सूचना है. जिससे आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से सटे क्षेत्र रुड़की की एक यूनिवर्सिटी में सोमवार को छात्रों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद हंगामा जैसी स्थिति हो गई. खबर है कि एक गुट ने अपने कुछ परिचित बाहरी युवकों को मौके पर बुला लिया. इसी दौरान एक युवक ने कथित तौर पर हवाई फायरिंग कर दी. फायरिंग की सूचना से संस्थान और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही तत्काल भगवानपुर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों गुटों के लोग वहां से फरार हो चुके थे.

बताया गया कि शिक्षण संस्थान में छात्रों के दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ. मामला बढ़ने पर एक गुट ने अपने कुछ परिचित युवकों को मौके पर बुलाया. बाहरी युवकों के पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और हंगामा होने लगा. इसी दौरान फायरिंग किए जाने की बात सामने आई. गोली चलने की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया.

हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही विवाद में शामिल लोग मौके से निकल गए. भगवानपुर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ कर घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस विवाद के कारण और फायरिंग करने वाले युवक की पहचान के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है.