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युवतियों से विवाद के बाद नशे में धुत्त कार चालक खोया आपा, कई गाड़ियों को मारी टक्कर

जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर चुंगी के पास एक कार चालक नशे की हालत में था. बताया गया है कि इसी दौरान कुछ लड़कियों से उसकी कहासुनी हो गई. विरोध के बाद कार चालक युवक अपनी कार लेकर तेज रफ्तार में वहां से भागने लगा. इसके बाद कार चालक ने नियंत्रण खो दिया. मलकपुर चुंगी से सोलानी नदी पुल तक रास्ते में आने वाले लोगों और वाहनों को टक्कर मारता चला गया.

रुड़की में बेकाबू कार (ETV Bharat)

इस दौरान बेकाबू कार की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया. बताया जा रहा है कि सोलानी नदी पुल तक पहुंचते-पहुंचते कार कई लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले चुकी थी. आखिर में पुल पर कार एक छोटा हाथी वाहन से टकराकर रुक गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. हादसे में घायल लोगों की जानकारी जुटा रही है.