युवतियों से विवाद के बाद नशे में धुत्त कार चालक खोया आपा, कई गाड़ियों को मारी टक्कर
बेकाबू कार की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 2, 2026 at 12:53 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में बीती देर रात एक कार का कहर देखने को मिला. बताया गया है कि नशे में धुत एक कार चालक ने रुड़की के मलकपुर चुंगी से लेकर सोलानी नदी पुल तक जमकर कहर बरपाया. इस दौरान बेकाबू कार ने रास्ते में कई ई-रिक्शा, वाहनों और पैदल राहगीरों को भी टक्कर मारी. जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है.
जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के मलकपुर चुंगी के पास एक कार चालक नशे की हालत में था. बताया गया है कि इसी दौरान कुछ लड़कियों से उसकी कहासुनी हो गई. विरोध के बाद कार चालक युवक अपनी कार लेकर तेज रफ्तार में वहां से भागने लगा. इसके बाद कार चालक ने नियंत्रण खो दिया. मलकपुर चुंगी से सोलानी नदी पुल तक रास्ते में आने वाले लोगों और वाहनों को टक्कर मारता चला गया.
इस दौरान बेकाबू कार की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए. घटना के बाद सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया गया. बताया जा रहा है कि सोलानी नदी पुल तक पहुंचते-पहुंचते कार कई लोगों और वाहनों को अपनी चपेट में ले चुकी थी. आखिर में पुल पर कार एक छोटा हाथी वाहन से टकराकर रुक गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में ले लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है. हादसे में घायल लोगों की जानकारी जुटा रही है.
सिविल लाइन कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप बिष्ट ने बताया कि कार चालक को हिरासत में लिया गया है. पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. तहरीर मिलने पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.
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