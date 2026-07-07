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रेस्टोरेंट में डोसा ऑर्डर के बहाने बड़ी चोरी, शातिर ने गल्ले पर किया हाथ साफ, CCTV में कैद

रेस्टोरेंट स्वामी तपेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने अज्ञात चोर द्वारा की गई रकम रेस्टोरेंट का किराया देने के लिए रखी हुई थी.

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रुड़की रेस्टोरेंट चोरी मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 7, 2026 at 8:54 PM IST

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रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक रेस्टोरेंट में डोसा ऑर्डर करने के बहाने एक युवक ने रेस्टोरेंट के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया. बताया गया है कि जैसे ही कर्मचारी किचन में दाखिल हुआ तो उक्त युवक ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और काउंटर में लगे गल्ले से हजारों रुपये की नकदी निकाल ली. जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया. चोरी की पूरी घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कमरे में कैद हो गई. पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोर की तलाश के लिए गुहार लगाई है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नीलम टॉकीज के पास स्थित साउथ फ्यूजन रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट का मालिक शौच करने के लिए गया हुआ था. रेस्टोरेंट पर कर्मचारी मौजूद था. इसी दौरान एक युवक वहां पर पिट्ठू बैग लेकर पहुंचा. उसने कर्मचारी को कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, जैसे ही कर्मचारी रेस्टोरेंट के अंदर बनी किचन में गया तो उक्त युवक ने किचन का दरवाजा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी. जिसके बाद उसने काउंटर में लगे ड्रॉज में रखे करीब 25 से 30 हजार रुपये की नकदी निकाल ली. जिसके बाद वह फरार हो गया.

इसके बाद जब रेस्टोरेंट स्वामी वहां पर पहुंचा. उसने देखा कि किचन से कर्मचारी की चिल्लाने की आवाज आ रही है. उसने किचन का दरवाजा खोला. इसके बाद जब उनकी काउंटर पर नजर पड़ी तो गल्ले में रखे सारे पैसे गायब थे. जिसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो पूरा घटनाक्रम साफ तौर पर दिखाई दिया.

इसके बाद रेस्टोरेंट स्वामी तपेश शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोर के खिलाफ एक्शन की मांग की. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोर की तलाश कर रही है. रेस्टोरेंट स्वामी तपेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने अज्ञात चोर द्वारा की गई रकम रेस्टोरेंट का किराया देने के लिए रखी हुई थी. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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