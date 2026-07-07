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रेस्टोरेंट में डोसा ऑर्डर के बहाने बड़ी चोरी, शातिर ने गल्ले पर किया हाथ साफ, CCTV में कैद

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में एक रेस्टोरेंट में डोसा ऑर्डर करने के बहाने एक युवक ने रेस्टोरेंट के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया. बताया गया है कि जैसे ही कर्मचारी किचन में दाखिल हुआ तो उक्त युवक ने किचन का दरवाजा बंद कर दिया और काउंटर में लगे गल्ले से हजारों रुपये की नकदी निकाल ली. जिसके बाद वह मौके से फरार हो गया. चोरी की पूरी घटना रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कमरे में कैद हो गई. पीड़ित रेस्टोरेंट मालिक ने पुलिस को तहरीर देकर अज्ञात चोर की तलाश के लिए गुहार लगाई है.

जानकारी के मुताबिक, रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के नीलम टॉकीज के पास स्थित साउथ फ्यूजन रेस्टोरेंट है. रेस्टोरेंट का मालिक शौच करने के लिए गया हुआ था. रेस्टोरेंट पर कर्मचारी मौजूद था. इसी दौरान एक युवक वहां पर पिट्ठू बैग लेकर पहुंचा. उसने कर्मचारी को कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया, जैसे ही कर्मचारी रेस्टोरेंट के अंदर बनी किचन में गया तो उक्त युवक ने किचन का दरवाजा बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी. जिसके बाद उसने काउंटर में लगे ड्रॉज में रखे करीब 25 से 30 हजार रुपये की नकदी निकाल ली. जिसके बाद वह फरार हो गया.

इसके बाद जब रेस्टोरेंट स्वामी वहां पर पहुंचा. उसने देखा कि किचन से कर्मचारी की चिल्लाने की आवाज आ रही है. उसने किचन का दरवाजा खोला. इसके बाद जब उनकी काउंटर पर नजर पड़ी तो गल्ले में रखे सारे पैसे गायब थे. जिसके बाद उन्होंने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए, तो पूरा घटनाक्रम साफ तौर पर दिखाई दिया.