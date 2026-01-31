ETV Bharat / state

बेटे से गाड़ी चलवाना पिता को पड़ा भारी, पुलिस ने भेजा जेल, जानिए पूरा मामला

रुड़की: यदि आप भी अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने के लिए देते है तो इस खबर को जरूर ध्यान से पढ़ें. क्योंकि नाबालिग को वाहन देने के चक्कर में आपको जेल की हवा तक खानी पड़ सकती है. ऐसे ही एक मामला उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से सामने आया है. यहां रुड़की में पुलिस ऐसे ही एक मामले में नाबालिग लड़के को पिता को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग द्वारा वाहन चलाने के मामले में मोटर वाहन अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में चालान किया गया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट द्वारा नाबालिग के पिता तस्लीम खान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था.

तस्लीम खान के गैर-जमानती वारंट होने के बाद रुड़की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने उप निरीक्षक आनंद मेहरा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया और वारंटियों की धर पकड के लिए निर्देशित किया. पुलिस ने न्यायालय से प्राप्त गैर-जमानती वारंट की तामील कर तस्लीम खान पुत्र दीवान अमीन खान निवासी मकान नंबर 140 सती मोहल्ला निकट मदीना मस्जिद रुड़की से गिरफ्तार किया. आरोपी ने नाबालिग पुत्र द्वारा वाहन चलाया जा रहा था, जिसका का चालान धारा181/39/191/146/96/129/207 मोटर वाहन अधिनियम में किया गया था.